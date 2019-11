Profi Mangaonkar bleibt gesetzt

Diepholz – Der 1. SC Diepholz beschließt mit zwei Heimspielen ein starkes Jahr in der Squash-Bundesliga Nord. Schon jetzt dürfen Spieler und Verantwortliche auf ein erfolgreiches Squash-Jahr 2019 zurückblicken, doch Spielertrainer Dennis Jensen möchte noch einige Punkte unter den Weihnachtsbaum legen, um mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Doch dafür bedarf es vor heimischer Kulisse einer guten Leistung, wenn sich am Samstag der ambitionierte SC Niederrhein um 14.00 Uhr auf dem Center Court des Sauna- und Sportparadieses Diepholz vorstellt. Die Krefelder sind aktueller Tabellenzweiter und hervorragend in die Serie gestartet.

Jensen hat mächtig Respekt vor dem Gegner, der sich prächtig verstärkt hat: „Für mich sind die Krefelder der absolute Favorit hinter Paderborn auf die Teilnahme an den Play-offs zur Deutschen Meisterschaft. Wir wollen es dem Favoriten schwer machen, zumal wir zu Hause spielen.“ Dafür hat der 44-Jährige am Wochenende folgendes Personal zur Verfügung: Das Team führt der Inder Mahesh Mangaonkar (Nummer 52 der Weltrangliste) an. Er kommt aus Helsinki eingeflogen, um seine fabelhafte Serie für Diepholz (zehn Spiele – zehn Siege) zu verlängern. Aber dafür wird der 25-Jährige viel investieren müssen, da die Niederrheiner auch einige Profis im Kader haben, die in der Weltrangliste top platziert sind. Dahinter spielt der Niederländer Dylan Bennett, der sich ebenfalls für den Heimspieldoppelpack einiges vorgenommen hat. Auf den deutschen Positionen fallen mit Dennis Jensen und Thomas Kretschmer zwei Akteure mit Oberschenkelproblemen aus. Julian Kischel dürfte wieder die Position drei bekleiden, dahinter bieten sich Dustin Eickhoff und Torsten Wagner für einen Einsatz an. Aber auch Julian Söhnchen, der aus London zum Team stößt, und Diepholz´ große Nachwuchshoffnung Andre Igelbrink könnten zum Einsatz kommen.

„Egal, wer aufläuft, es muss sofort die Post abgehen“, gibt Jensen die Marschroute vor und verspricht allen Zuschauern wieder Squash von Weltklasseformat in der Kreisstadt. Am Sonntag erfolgt der erste Aufschlag bereits um 13.00 Uhr gegen den Tabellennachbarn RSB in Rheydt, der zwei Pluspunkte mehr auf dem Konto hat als die Kreisstädter. Die Gäste sind sehr ausgeglichen aufgestellt und haben einen jungen Kader zur Verfügung. In der vergangenen Spielzeit behielt der 1. SC Diepholz jeweils mit 3:1 die Oberhand. mbo