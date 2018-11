Probleme bei der Nachwuchsförderung

Neubruchhausen - Wahlen standen diesmal beim Verbandstags des Kreisleichtathletikverbandes (KLV) Diepholz nicht auf der Tagesordnung. Dennoch wurde es wieder ein langer Abend für die Vertreter der dem KLV angehörenden Vereine. Es bestand viel Gesprächsbedarf zur aktuellen Situation in der Kreisleichtathletik sowie zur Planung für die Saison 2019.

Für die Leichtathleten gab es in diesem Jahr ein randvolles Wettkampfprogramm, das der erste Vorsitzende Wilfried Becker noch einmal Revue passieren ließ. Bei den gemeinsamen Bahntitelkämpfen der KLV Diepholz und Nienburg gab’s in den Schülerklassen große Teilnehmerzahlen. Beide Kreise profitieren von der Zusammenarbeit und werden diese fortführen. Die in Sulingen im Rahmen des Tags des Sport ausgerichteten Meisterschaften sowie auch der Liesel-Westermann-Werfertag verliefen erfolgreich, werden aber 2019 keine Fortsetzung finden. „Unter meiner Regie werden in Sulingen keine Leichtathletikwettkämpfe mehr durchgeführt“, verkündete Becker.

Fortgesetzt wird die medienwirksame Laufveranstaltung „Mensch gegen Maschine“ in Bruchhausen-Vilsen. Ebenso werden 2019 wieder Anfang November in Syke die Crossmeisterschaften ausgetragen. Becker versprach Verbesserungen bei der zeitnahen Auswertung der U 10 bis U 14-Wettbewerbe: „Wir werden hierfür das Meldeverfahren verändern.“

Mit „Endspurtkönig“ Mario Lawendel (LC Hansa Suhr) und Sabrina Timmes (TuS Varrel) wurden zwei Athleten, die in diesem Jahr bei zahlreichen Laufveranstaltungen nonstop erfolgreich waren, besonders geehrt. Und das nicht nur für ihre läuferischen Leistungen. Lawendel unterstützte Läufer unter anderem als Pacemaker. Timmes, die landesweit zu den schnellsten Langstrecklerinnen ihrer Altersklasse zählt, verpasste die Teilnahme an überregionalen Meisterschaften sowie eine Platzierung in der Landesbestenliste mangels Startpass. Prompt überreichte Becker der Varrelerin einen ausgefüllten Startpassantrag.

Der Rückblick auf den jüngsten Schülervergleichskampf in Hannover zeigte auch die Probleme auf, vor der die Nachwuchsförderung unverändert steht. Kritisiert wurde die Terminierung des Wettkampfes, da zu Beginn des Wintertrainings Koordination und Krafttraining im Vordergrund stünden. Für die Trainer stand weiter fest, dass die Kreisauswahl nicht aus Mangel an Talenten das Nachsehen gegen die Teams aus Hannover und Hildesheim hatte. „Die haben im Sportleistungszentrum in Hannover Top-Trainingsanlagen. Wir kommen nicht einmal in die Leichtathletik-Halle am Weserstadion“, beklagte Brinkums Klaus Lange. Hinzu kämen weitere Probleme: Den Vereinen fehlen Übungsleiter. In den Schulen läuft die leichtathletische Grundausbildung immer mehr auf Sparflamme, nachdem nun auch noch der AG-Einsatz von pädagogischen Mitarbeitern erschwert wurde.

Die Vereinsvertreter äußerten Zweifel, dass die vom KSB-Vorsitzenden Peter Schnabel vorgestellte Kooperationsvereinbarung „Leistungssportförderung und Schule in Niedersachsen“ zwischen Kultusministerium und Landessportbund hier für den Bereich des KLV Diepholz für Abhilfe sorgen wird.

Bericht und Arbeit des Vorstandes fand bei den Vereinsvertretern Anerkennung. Dabei wurde erneut deutlich, mit wie viel Einsatz Wilfried Becker das Amt des ersten Vorsitzenden ausübt. „Wilfried macht einen Topjob“, bestätigte Ute Schröder als zweite Vorsitzende. „Er arbeitet viel, sodass ich oft nur noch mein Okay zu geben brauche.“

In einem Jahr wird der komplette Vorstand neu gewählt. Spätestens dann solle auch der Posten des Breitensportwarts wieder besetzt sein. - el