Probetraining beim Pirlo-Club: TuS Sulingen verstärkt sich mit Bi Rias „Wunschspieler“ Cem Ac

Verstärkt seinen Kader: Trainer Iman Bi Ria lotst kurzfristig noch zwei neue Spieler zum TuS Sulingen. © töbelmann

Im ersten Anlauf hatte es sich noch zerschlagen, jetzt ging alles ganz schnell. Trainer Iman Bi Ria hat mit Cem Ac seinen „absoluten Wunschspieler“ für Fußball-Landesligist TuS Sulingen gewinnen können. Nach einem ersten Probetraining im Sommer habe sich dem ehemaligen U19-Kapitän des A-Junioren-Regionalligisten JFV RWD Rehden jedoch die große Chance auf ein „Vorspielen“ bei Fatih Karagümrük geboten. Doch der türkische Süper-Lig-Club, den aktuell der italienische Weltmeister Andrea Pirlo trainiert, habe Ac nur eine Perspektive für die zweite Mannschaft bieten können. Und so kam jetzt ein erneuter Kontakt zwischen dem vereinslosen Mittelfeldmann und Bi Ria zustande. Bereits im Spiel beim VfR Evesen (Sonntag, 15.00 Uhr) könnte Ac im Sulinger Kader stehen.

Sulingen – „Sein Vater schätzt mich als Trainer und hat mich angefragt, ob Cem zu uns kommen kann“, berichtet Bi Ria: „Ich habe gesagt, er soll den Jungen gerne herschicken. Er ist sehr ambitioniert, ein klassischer Sechser, der auch als Achter spielen kann. Cem hat eine gute Technik und ist sehr zweikampstark. Ich nenne ihn deshalb nur Krieger.“

Sercan Durmaz und Janik Dieckmann fehlen

Ebenfalls neu zum Team stößt Emre Deveci. Der 30-Jährige war bereits in Seckenhausen „absoluter Stammspieler“ unter Bi Ria. Nach zuletzt eingelegter Pause folgt der Bremer Defensivallrounder seinem ehemaligen Trainer nun zum TuS. Und neue Spieler könne sein Team aktuell gut gebrauchen, meint Bi Ria angesichts neuer Ausfälle. So zog sich Sercan Durmaz im Dienstagstraining einen Innenbandanriss zu und fehlt laut Coach vier bis sechs Wochen. Knipser Janik Dieckmann falle wegen eines Trommelfellrisses zwei Wochen aus. Kapitän Marven Rupp ist privat verhindert.

„Können auch gegen den Tabellenführer bestehen“

Lennart Greifenberg, mit dem sich Rupp die Binde teilt, kehrt nach urlaubsbedingtem Fehlen im verlorenen Derby gegen Wetschen (1:2) indes zurück. „Ein Herzstück“ des Teams, betont Bi Ria. Und der Trainer ist sich sicher: „Wir können mit unserem Kader auch gegen den Tabellenführer bestehen.“

Evesen thront mit 17 Punkten an der Spitze, der TuS liegt ist mit vier Zählern Letzter. Herrscht also Abstiegsangst in Sulingen? „Klar sieht das scheiße aus“, sagt Bi Ria: „Die Jungs wissen aber um unsere Situation und ich bin von ihnen überzeugt.“ fat