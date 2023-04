Melchiorshausens Trainer Marc Schönthal: Auhilfstorwart mit „Pranken“ wie Werders Louis Lord

Von: Malte Rehnert

Blaue Kappe – und die Handschuhe von Werder Bremens Keeper Louis Lord: Melchiorshausens Trainer und Aushilfstorwart Marc Schönthal. © töbelmann

SPIELER DES WOCHENENDES Marc Schönthal, Trainer des Bremer Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen, musste bei seiner eigenen Mannschaft aushelfen - als Torwart. Der 48-Jährige machte seine Sache ziemlich gut, bekam viel Lob - und trug ein ganz besonderes Paar Handschuhe.

Melchiorshausen – Seine Freundin Sabine und er „lieben das Sofa“, sagt Marc Schönthal. Am Sonntagabend ließ sich der 48-Jährige genüsslich auf das gemütliche Möbelstück fallen. Schön Werder gegen Hoffenheim gucken, dazu einen Döner. Der perfekte Abschluss eines ziemlich ungewöhnlichen, ja skurrilen Tages. Kurz zuvor hatte der Coach des Bremer Fußball-Landesligisten TSV Melchiorshausen bei seinem eigenen Team aushelfen müssen – im Tor. 90 Minuten lang. „Euro“ kassierte zwei Treffer, der abstiegsbedrohte TSV holte gegen den VfL 07 Bremen ein 2:2. Immerhin.

Als er tags darauf erfährt, dass er der „Spieler des Wochenendes“ ist, reagiert Schönthal total überrascht. „Du ahnst es nicht. Ihr habt doch einen Knall“, ruft er, fühlt sich dann aber doch ein bisschen geschmeichelt. Die Auszeichnung: total verdient, finden zwei gelernte Torhüter. „Marc kann das – und es ist doch eine geile Geschichte“, meint Melchiorshausens Torwarttrainer Frank Fichtner. „Er hat es sehr gut gemacht. Erstens für sein Alter“, sagt der verletzte TSV-Stammkeeper Jens Ruscher, „und zweitens wegen der ungewohnten Position“.

Ihr müsst ,Euro‘ so richtig loben, weil es unglaublich ist, wie er sich hier als Trainer engagiert.

Wobei: So neu war’s für Schönthal gar nicht. In der Ü 40 stand er schon häufiger mal im (deutlich kleineren) Kasten – zudem im Training, wenn gerade kein zweiter Keeper da war. Auch in der Wintervorbereitung beim Test gegen den TuS Hasbergen (2:1). Und in der Vorsaison bestritt er sogar schon ein Pflichtspiel mit der „1“ auf dem Rücken. Am ersten Spieltag gab es ein 0:3 – kurioserweise gegen den VfL 07, den Gegner vom Sonntag.

Dass der Coach, der in dieser Saison auch schon zweimal im Feld eingesprungen war, erneut als Torwart ran musste, ist wahrlich kein Ruhmesblatt für einen Landesligisten. Und es offenbart die große Personalnot in einem Verein, der einst mit vielen starken Keepern gesegnet war. Nun aber fällt Ruscher mit einer Kapselverletzung im rechten Daumen aus. Und am Sonntag meldete sich auch noch Tino Lehmkuhl (krank) ab. Aus der „Zweiten“ war keine Unterstützung möglich. „Dort stand ebenfalls ein Feldspieler im Tor“, erzählt Schönthal. Eine A-Jugend hat Melchiorshausen nicht – nächste Option geplatzt. Blieb als Kandidat noch Abwehrmann Thorben Kaiser, der in der Jugend mal Torwart gewesen war. „Er hatte aber Probleme am Knie und wollte deshalb lieber im Feld spielen“, berichtet Schönthal.

Also opferte sich der frühere Mittelfeldmann und Stürmer (unter anderem beim TV Stuhr, SV Mörsen-Scharrendorf und TuS Syke) – obwohl selbst leicht angeschlagen. Beim „Letztes-Tor-entscheidet“ im Abschlussspiel des Trainings hatte Aushilfskeeper Schönthal einen Ball aus dem Winkel gefischt, der Zeigefinger bekam etwas ab. Doch mit etwas Tape ging es.

Im Spiel hatte er zunächst nicht viel zu tun. Melchiorshausen stand gut und führte mit 2:0. Nach der Pause schlugen die Gäste jedoch zu. Nach Schönthals Rettungsversuch bei einem Freistoß flog der Ball vom Körper eines Bremers ins Netz. „Null Vorwurf an Marc“, urteilt Experte Ruscher. Beim 2:2, einer Eins-gegen-eins-Situation, „war ich noch dran“, sagt Schönthal – der Ball aber drin. „Ansonsten hatte ,Euro‘ ein gutes Stellungsspiel, war laut und hat seinen Vorderleuten Sicherheit gegeben“, lobt Ruscher: „Und seine Abschläge waren sehr lang – top.“

Dass Schönthal, der in Bremen in einer Spedition arbeitet, für einen Torwart nicht gerade Gardemaß mitbringt („gelogene 1,80 Meter“), fiel kaum auf. „Ich hatte keinen Schiss bei hohen Bällen“, betont er: „Einmal wurde ich auch richtig weggesemmelt, aber das gehört dazu.“

Marc hat Ruhe ausgestrahlt und war im Tor längst nicht so hektisch wie an der Linie.

Insgesamt hatte er Spaß an seinem Nebenjob: „Sonst hätte ich es nicht gemacht. Aber eine Dauerlösung kann es nicht sein.“ Möglich allerdings, dass es beim Nachholspiel am Karfreitag gegen den 1. FC Burg eine schnelle Wiederholung gibt. Ruscher ist wohl noch nicht fit, Lehmkuhl im Urlaub. Ruschers Vorschlag: „Wir tauschen einfach die Rollen. Er geht ins Tor, ich coache ein bisschen von der Seitenlinie.“

Sollte es dazu kommen, würde Schönthal wieder in ein spezielles Paar Handschuhe schlüpfen – von Louis Lord, Keeper bei Regionalligist Werder Bremen II. Der Gesseler spielte früher (E- und D-Jugend) in Stuhr – zusammen mit Henri Fichtner, dessen Vater Frank dort (Torwart)Trainer war. „Ich habe schon damals gesehen, dass Louis mal eine Granate wird“, erinnert sich Fichtner an seinen Ex-Schützling: „Wir haben noch immer Kontakt, er hat mir dann mal ein Trikot und auch die Handschuhe geschenkt.“ Eben jene, die er nun Schönthal lieh – und der sagt: „Genau die richtige Größe für meine Pranken . . .“