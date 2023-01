Schach: Gegner macht Züge während Oranteks Toilettengang - Kirchweyher legt erfolgreich Protest ein

Von: Gerd Töbelmann

Teilen

Peter Orantek Erfolgreicher Protest © Trebout, Nicolas

Auf recht ungewöhnliche Weise holte sich der SK Kirchweyhe III die Schach-Tabellenführung in der Bremer A-Klasse. Das Spiel gegen Osterholz-Scharmbeck ging eigentlich 4:4 aus, doch Peter Orantek (70/auch SKK-Vereinsboss) legte nach seiner eigenen, zunächst an Brett fünf verlorenen Partie gegen Heinrich Oetting (73) Protest ein: „Mein Gegner hat, während ich auf der Toilette war, einfach zwei Züge gemacht und zudem nur 40 Prozent seiner Züge notiert. Das ist klar gegen die Regeln.“

Kirchweyhe - Der Verband entsprach dem Protest und setzte das einzelne Match am Samstag in Kirchweyhe neu an. Orantek nahm die 220 Kilometer Fahrweg aus seinem Wohnort Celle auf sich und hatte mit einem grimmigen Gegner gerechnet. Das Gegenteil war der Fall: „Er hat mir eine echt teure Schachtel Pralinen mitgebracht und mir noch vor dem Match ein Remis angeboten.“ Orantek nahm nicht an, sondern erkämpfte sich das Remis durch das Spiel. Konsequenz: Kirchweyhe III gewann die Partie letztlich mit 4,5:3,5 und ist damit nun Spitzenreiter.