Rot-Weiß Essen gewinnt 29. internationales D-Junioren-Turnier des TSV Brockum

Der Pott geht in den Pott

+ © J. Diekmann Eindrucksvolle Bilanz: Rot-Weiß Essen gewann das internationale D-Junioren-Turnier des TSV Brockum. Das Mannschaft gewann alle ihre Partien, blieb dabei ohne ein einziges Gegentor. © J. Diekmann

Brockum - Von Julian Diekmann. Die Nachwuchsspieler von Rot-Weiß Essen sind hart in nehmen: Erst mussten die D-Junioren am Samstag um 10 Uhr ihr letztes Saisonspiel gegen den VfL Bochum bestreiten, anschließend reisten die Fußballer direkt nach dem Abpfiff zum 29. internationalen D-Junioren-Turnier des TSV Brockum, zogen ins Finale ein und kürten sich am Ende zum verdienten Turniersieger. „Da gibt es absolut nichts zu meckern“, lobte zugleich Essens Trainer Babi Lusaka sein Siegerteam.