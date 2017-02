Und plötzlich steht da der Neureuther

Diepholz - Von Malte Rehnert. Es begann mit einem Anruf von Jörg Behrens. Ganz harmlos eigentlich. Doch einige Zufälle später stand Romulus-Ovidiu Muresan-Kis plötzlich im „aktuellen Sportstudio“ des ZDF. Der 43-jährige Diepholzer durfte an der Torwand gegen den deutschen Ski-Star Felix Neureuther (32) antreten – und gewann, als sich die anfängliche Nervosität gelegt hatte, mit 3:2. „Natürlich bin ich stolz darauf“, sagt Muresan-Kis, der bald noch mal nach Mainz fahren wird und dann die große Chance auf den Hauptpreis hat.

Doch der Reihe nach: Vor ein paar Wochen hatte Jörg Behrens, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SG Diepholz, für das Hallenturnier in Dielingen nicht genügend Spieler. Also fragte er Muresan-Kis. Und „Muri“, der jahrelang selbst in der „Ersten“ der SGD gespielt hat und inzwischen für die Alte Herren kickt, sagte zu. „Ein großer Zufall“, meint der Rumäne. Doch es folgten noch weitere glückliche Fügungen. Im letzten Diepholzer Spiel gegen Bohmte wollte die Aushilfe eigentlich schon runter vom Platz, lief aber noch ein Mal nach vorne – und traf traumhaft. Ball mit der Brust angenommen und dann volley mit der Hacke in den Winkel! „Ich habe schon viele schöne Tore gemacht“, sagt Muresan-Kis, „aber das war wirklich besonders schön.“ Was der Diepholzer da noch nicht wusste: Das Amateurfußballportal „FuPa“, das mit dem ZDF zusammenarbeitet, hatte den Treffer zufällig gefilmt und im Internet veröffentlicht. Ruckzuck landete Muresan-Kis mit sieben anderen Kunstschützen auf der Kandidatenliste fürs Sportstudio. Eine fünfköpfige Jury, zu der auch Sportstudio-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein gehörte, stimmte ab – und wählte den Diepholzer auf Platz eins.

Man könnte nun auf die Idee kommen, dass Muresan-Kis nach der Einladung ins Fernsehen stundenlang trainierte, um sich vor einem riesigen Publikum (am Samstag schauten 2,27 Millionen Menschen zu) ja nicht zu blamieren. „Das habe ich aber nicht gemacht, ehrlich nicht“, sagt er und erklärt: „Auf der Sportanlage in Diepholz gibt es eine Torwand, auf die ich früher öfter mal geschossen habe. Aber ich habe nie getroffen und dachte mir: Wenn ich jetzt übe, bringt das auch nichts mehr.“

Er fuhr mit seiner Frau Carmen am Samstag also völlig unvorbereitet nach Mainz, durfte dort zunächst ein paar Probeschüsse machen. „Unten habe ich bei 20 Versuchen keinen getroffen, oben dagegen fast alles“, staunt Muresan-Kis noch immer. Er lernte vor der Sendung auch noch Felix Neureuther kennen – und war ganz begeistert von Deutschlands aktuell bestem alpinen Skifahrer. „Er war ganz locker, ganz nett, hat mich gleich ein paar Sachen gefragt – ein geiler Typ“, schwärmt Muresan-Kis: „Und er kann sogar ein bisschen Rumänisch, weil er Bekannte dort hat.“

Und Neureuther gab seinem Torwand-Konkurrenten entscheidende Tipps. „Felix hat gesagt, dass ich es nicht direkt versuchen, sondern der Ball ein Mal auftippen soll“, berichtet Muresan-Kis. Als es ernst wurde, war er aber so aufgeregt, dass er den ersten Ball neben die Torwand setzte. „Ich habe zu mir gesagt: Reiß’ dich zusammen und mach’ ihn einfach rein“, erinnert sich der Diepholzer, der erst dann Neureuthers Rat befolgte und – genau wie sein Gegner zuvor – zweimal unten rechts einlochte. Weil er nun „viel lockerer“ war, oben links noch einen Treffer nachlegte und Neureuther leer ausging, stand es am Ende 3:2.

Anschließend gab es für den Sieger noch „ein Bierchen mit Felix“ und jede Menge Glückwünsche aus Diepholz. „Per SMS, per WhatsApp, per Facebook“, berichtet Muresan-Kis. Und natürlich bekam er auch einen Preis: Er wählte ein Fußballwochenende mit dem Besuch eines Bundesligaspiels – ob in Dortmund, Frankfurt oder Berlin, weiß er allerdings noch nicht.

Am Ende der Saison kämpft der 43-Jährige dann mit den anderen Gewinnern, die an der Torwand gegen einen Prominenten triumphierten, um den lukrativen Hauptpreis: 25 000 Euro. Doch Schusstraining spart er sich wieder. „Es hat auch ohne geklappt“, sagt Muresan Kis und fügt mit einem Lächeln an: „Wenn ich entspannt bleibe, treffe ich fünf Stück – mindestens . . .“