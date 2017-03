Platz zwei weiter dicht vor Augen

Heiligenrode - Der TSV Heiligenrode eilt mit Riesenschritten der Vizemeisterschaft in der Tischtennis-Landesliga entgegen: Gegen das Schlusslicht SSV Langenhagen feierten Spitzenspieler Andre Nieber und Co. ein klares 9:2 und festigten Rang zwei.

Die Aufstiegsrelegation rückt laut TSV-Kapitän Andre Meyer also immer näher: „Es sieht wirklich gut aus. Sollten wir nicht mehr überraschend patzen, ist uns der zweite Platz nur noch sehr schwer zu nehmen.“ Und nach einem Patzer sieht es angesichts der derzeitigen Heiligenroder Verfassung eigentlich eher nicht aus. Dank einer konzentrierten Mannschaftsleistung geriet der Heimsieg zu keiner Zeit in Gefahr. Lediglich die erneute Pleite des vermeintlichen Spitzendoppels Oehlmann/Mittelstädt, die in der Rückrunde bislang nur auf eine äußerst dürftige 2:4-Bilanz kommen, stieß Meyer etwas sauer auf: „Das ist zu dünn. Wahrscheinlich werden wir reagieren und die Doppel umstellen.“ Gegen Langenhagen fiel diese unerwartete Schlappe aber nicht ins Gewicht. Umgehend „breakten“ Nieber/Brosowsky zurück, ehe Schulz/Meyer die Hausherren erstmalig in Front brachten.

Sonderlob für Stefan Schulz

Und diesen Vorsprung gab Heiligenrode bis zum Ende auch nicht mehr aus der Hand. Nur Nieber scheiterte im Spitzeneinzel noch knapp an Aydarus Strojwasiewicz – mehr brannte aus TSV-Sicht nicht an.

Sehr zur Freude von Meyer: „Alle haben sich in hervorragender Form präsentiert. Stefan Schulz sogar in überragender. Im oberen Paarkreuz muss man erst einmal ohne Satzverlust bleiben.“ - drö