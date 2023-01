Pizza für den Barrier Oberliga-Meister

Von: Fabian Terwey

Mit weißer Weste holten sich die Herren 30 des Barrier TC den Oberliga-Titel in der Halle. Dazu trugen bei (hinten v.l.): Eike Breyer, Stephan Voigts und Lennart Stegemann sowie (vorn v.l.): Mike Uhde, Florian Hartje und Markus Wischmann. Es fehlen Florian Zeichner, Philipp Meyer und Christoph Jansen. © barrier TC

Es war ein Durchmarsch erster Klasse für die Herren 30 des Barrier TC in der Tennis-Oberliga. Nun will das Team die Nordliga anpeilen.

Barrien – Das geplante Mannschaftsevent in Hannover sagten die Aufsteiger kurzfristig ab. Nach dem vorzeitigen Gewinn der Oberliga-Meisterschaft Anfang Dezember bei der Spielvereinigung Haste hatten die Tennis-Herren 30 des Barrier TC ursprünglich einen Tag vor dem letzten Saisonspiel bei TV Grün Weiß Hannover in die niedersächsische Landeshauptstadt anreisen wollen, um den Erfolg zusammen zu feiern. Davon sah das BTC-Team jedoch ab, weil „einigen von uns familiäre Termine dazwischengekommen sind“, wie Mannschaftsführer Florian Hartje erklärte: „Von unseren neun Spielern konnten nur vier.“ Das Erfolgsteam feierte trotzdem – auf dem Court. Hartje und Co. setzten sich am Sonntag im Spiel um die goldene Ananas deutlich mit 5:1 durch.

„Wir wollten mit einem Sieg aus der Saison gehen, um das gute Gefühl bis zur Sommersaison mitzunehmen. Dass wir uns jetzt doch nochmal zu einer Aufstiegsfeier treffen, sehe ich aber nicht kommen“, kommentierte Hartje einen möglichen Nachholtermin für eine Aufstiegsparty. Einen Tag vor Heiligabend beim traditionellen Barrier Weihnachtsdoppelturnier mit anschließendem Pizzaessen habe man schließlich bereits gebührend auf den Coup angestoßen.

Als Ziel hatten die Barrier den Titelgewinn vor der Saison nicht ausgegeben. „Wir wollten nicht krampfhaft hoch, waren nicht immer in Bestbesetzung. Priorität hatte, möglichst vielen Spielern Einsätze zu ermöglichen. Umso schöner, dass am Ende neun Leute am Erfolg beteiligt waren“, freute sich der 38-jährige Mannschaftsführer aus Gessel: „Der Erfolg hat sich einfach so entwickelt. Nach den Siegen gegen Falkenberg und Nordenham war klar, in welche Richtung es gehen wird.“ Jeweils mit 4:2 hatten die Barrier Spiel zwei und drei gewonnen. Am Ende räumten der zweifache Familienvater Hartje und seine Mitstreiter alle Gegner aus dem Weg, feierten sechs souveräne Siege in sechs Saisonmatches.

Auch in Hannover hatten die Barrier keine Probleme, bereits nach den Einzeln führten sie mit 3:1. In den Doppeln machte das BTC-Team alles klar, ehe es schließlich im Auto von Philipp Meyer gemeinsam zurück nach Hause ging.

„Stand jetzt werden wir das Aufstiegsrecht für die Nordliga auch wahrnehmen“, erklärte Hartje, der beim BTC auch als Sportwart tätig ist: „Die Meldung erfolgt aber erst Mitte des Jahres.“ fat