Pixberg meldet sich eindrucksvoll zurück

Zehnkämpfer des LC Hansa Stuhr belegt bei der DM der U 18 in Ulm den sechten Rang

+ Hätte besser laufen können: Die 100 Meter lief Lasse Pixberg in 11,62 Sekunden. „Leider gab es zwei Fehlstarts wegen technischer Probleme“, seufzte er.

Ulm – Hinter Lasse Pixberg liegt ohne Frage ein Seuchenjahr. Muskelfaserriss, Sehnenansatzreizung am Sitzbeinhöcker und zusätzlich noch ein Meniskusschaden, der ihn zu einer Operation zwang. Doch am Wochenende meldete sich der 17-Jährige bei der Deutschen Meisterschaft der U 18-Athleten, die in Ulm (Baden-Württemberg) über die Bühne gegangen sind, eindrucksvoll zurück. Im anspruchsvollem Zehnkampf belegte der Leichtathlet des LC Hansa Stuhr den sechsten Platz von 14 Teilnehmern. „Mit der Platzierung bin ich sehr zufrieden, nur mit den Punkten nicht“, erklärte Pixberg einen Tag nach dem kräftezehrenden Wettkämpf. 6 345 Punkte standen am Ende für den Hansa-Athleten auf der Anzeigetafel. „Ich hatte mir eigentlich 6 500 bis 6 600 Punkte ausgerechnet“, meinte der Elftklässler: „Doch leider hat es in einigen Disziplinen nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte.“