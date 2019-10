Pissor meldet sich zurück – und schwärmt

„Alles richtig gemacht“ mit Wechsel zum TuS Sulingen

Wieder dabei: Sulingens bester Torschütze Dennis Pissor kann in Burgdorf auflaufen.

Sulingen – Sein Offensivdrang war in der vergangenen Saison erheblich eingebremst worden. Bei seinem ehemaligen Club SV BE Steimbke musste Dennis Pissor fast die komplette Spielzeit über hinten aushelfen – als Linksverteidiger. Der 26-Jährige machte immerhin vier Tore, aber alle per Elfmeter. Nun, beim neuen Verein TuS Sulingen, darf er sich wieder weiter vorne austoben. Pissor – auf Anhieb Stammspieler beim Fußball-Landesligisten – war meistens Linksaußen oder auch mal Achter. So wird es vermutlich auch am Samstag (16.00 Uhr) sein, wenn der Tabellensechste bei der TSV Burgdorf (Platz zwölf) gastiert. Denn Pissor, der zuletzt beim 2:0-Coup gegen Bavenstedt gefehlt hatte, meldet sich zurück.