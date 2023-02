Pingel und Röper bleiben im „gewachsenen Gefüge“: Trainer und Assistent verlängern beim FC Sulingen

Von: Cord Krüger

Auftrag ausgeführt! Der Mannschaftsrat wollte von Teammanager Jonas Gutendorf (Mi.), dass er mit Trainer Marian Pingel (li.) und Co-Trainer Simon Röper verlängert. Diese Idee hatten Gutendorf und seine Vorstandskollegen vom FC Sulingen ohnehin. © FC Sulingen

Erst vor gut einem Jahr vollzog Marian Pingel die Metamorphose vom Torjäger zum Trainer. Doch seitdem ist viel passiert. Zunächst coachte er den FC Sulingen gleichberechtigt mit Sascha Jäger. Als der zum Saisonende jedoch den Fußball-Bezirksligisten in Richtung des Nachwuchsleistungszentrums von Werder Bremen verließ, war Pingel plötzlich die Nummer eins. „Schade, denn die Fifty-Fifty-Regelung mit Sascha und mir fand ich sehr angenehm. Es hätte mich gefreut, wenn ich mir noch ein bisschen mehr von ihm hätte abgucken können“, gesteht der 35-Jährige. „Aber wir haben uns mit der neuen Situation arrangiert.“ Und zwar so gut, dass es sportlich für den Spitzenreiter bestens läuft und der Markloher noch mindestens ein Jahr dranhängt. Auch Pingels Co-Trainer Simon Röper gab dem FC seine Zusage für die neue Saison.

Sulingen – Teammanager Jonas Gutendorf führte damit den Auftrag aus, den ihm der Mannschaftsrat erteilt hatte – doch das Gremium rannte mit diesem Wunsch bei ihm und dessen Vorstandskollegen ohnehin offene Türen ein: „Marian ist in seine Rolle super reingewachsen – dabei hat er nach den erfolgreichen Zeiten von Stefan Rosenthal und Sascha Jäger gewiss kein leichtes Erbe angetreten“, erinnert Gutendorf: „Wenn Marian im Sommer ebenfalls ausgestiegen wäre, hätten wir ein Riesen-Problem gehabt.“

Pingel: „Mannschaft und Team ums Team machen es uns extrem leicht“

Doch die Nordsulinger machten unter seiner Regie weiter wie bisher, überwintern ungeschlagen auf Platz eins. Ein Verdienst von allen, betont Pingel: „Diese Mannschaft und das Team ums Team machen es uns extrem leicht. Wir haben hier nur klare Köpfe und keine Quertreiber um uns.“

Teammanager erinnert sich an „unruhige Wochen“

Zudem stimme die Chemie zwischen Pingel und dem im Sommer vom TSV Süstedt geholten Röper, findet Gutendorf. „Dass es so klappt, konnten wir vorher ja nicht wissen“, erinnert sich der Teammanager an „unruhige Wochen“ während der Co-Trainer-Suche. Doch der 40-Jährige selbst stellt klar: „Es macht sehr viel Spaß, diese Mannschaft zu trainieren. Es ist ein Team, das immer dazulernen möchte, einen Trainer fordert und dem ich mein Wissen gerne weitergebe.“

„Co“ Tobias Dickmann fortan „nur“ noch Spieler

Lediglich der spielende „Co“ Tobias Dickmann tritt kürzer. „Tobi will sich ab Sommer wieder auf die Rolle als Spieler bei uns konzentrieren“, erklärt Pingel. „Wir sind ihm sehr dankbar, dass er nach Saschas Abschied eingesprungen ist und nach wie vor sehr akribisch in der Trainingsvorbereitung mitarbeitet. Aber es macht ihm in diesem Team dermaßen Bock, dass er mehr Teil der Mannschaft sein will.“

Genau so sei es zu Saisonbeginn abgesprochen gewesen, schildert Gutendorf: „Nachdem Sascha uns mitgeteilt hat, dass er uns verlässt, haben wir auch Tobi früh um Hilfe gebeten. Er sagte, dass er uns als Co-Trainer für eine Serie helfen wolle, aber nicht länger.“ Seine Funktion als Jugendtrainer am DFB-Stützpunkt Sulingen nimmt der 29-Jährige allerdings weiter wahr.

„Schon mit jedem Spieler gesprochen“

Nach diesen Vollzugsmeldungen sollen demnächst weitere Personalien bei den Nordsulingern festgezurrt werden. „Ich bin guter Dinge, dass wir den eingeschlagenen Weg mit einem über die Jahre gewachsenen Gefüge fortsetzen können“, verrät Pingel. „Jedenfalls haben wir schon mit jedem Spieler gesprochen.“