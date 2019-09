Phoenix-Frauen dankbar für ihre zweite Chance

Landesligist will nun auch sportlich Klassenverbleib schaffen / Koop, Cordes und Kellmann neu, Berger zurück

+ Willkommen bei der HSG Phoenix! Mannschaftsführerin Mareen Kunze (Mitte) begrüßt die Neuzugänge Jule Koop (links) und Stine Cordes. Auf dem Bild fehlt Ylvi Kellmann.

Bassum/Twistringen – Sportlich sind die Handballerinnen der HSG Phoenix in der vorgen Saison aus der Landesliga Bremen abgestiegen. Doch sie hatten Glück: In der Landesliga Weser-Ems wurde ein Startplatz frei. Das Angebot, diesen zu übernehmen, nahmen die Verantwortlichen der HSG gerne an. Nun will die Mannschaft ihre zweite Chance nutzen und beweisen, dass sie auch aus eigener Kraft den Klassenerhalt schaffen kann.