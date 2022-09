Philip Kürble lobt die Physios – und hofft auf einen Trend: Wetschen trifft auf Godshorn

Von: Cord Krüger

Teilen

Nichts zwickt mehr: Philip Kürble hat seine Adduktoren- und Oberschenkelblessuren überwunden. © Terwey

Montag frei, Schontag am Dienstag: Körperlich brauchten die Landesliga-Fußballer des TSV Wetschen am ersten Trainingsabend dieser Woche nicht viel zu tun. „Nur unsere Physios mussten richtig ran“, fasst TSV-Trainer Oliver Marcordes den „Erholungs- und Behandlungstag“ nach dem schlauchenden Wochenende zusammen. Der hart erarbeitete 2:1-Sieg beim OSV Hannover und das 0:3 beim Tabellenzweiten in Krähenwinkel trotz irrsinnig hoher Intensität hinterließen Spuren. Immerhin: Das Lazarett hat sich vor dem Heimspiel am Samstag ab 16.00 Uhr gegen den TSV Godshorn nicht vergrößert. „Aber auch nicht verkleinert“, sagt Marcordes mit Blick auf Aljoscha Wilms (Bruch des Schienbeinköpfchens), Philipp Nüßmann (Knorpelschaden im Sprunggelenk), den am Nasenbeinbruch operierten Kevin Reinking sowie die an Rückenproblemen laborierenden Ramiz Pasiov und Steffen Winkler.

Wetschen – Tino Senkler befindet sich nach Addukorenbeschwerden im Aufbautraining. Der zuletzt dienstlich eingespannte Joshua Heyer sowie privat verhinderten Lennart Bors und Ruwen Schilling sind hingegen zurück. Dafür hat sich Torge Rittmeyer in den Urlaub verabschiedet. „Man sieht also, dass in unserem Kader jeder gefragt ist und gebraucht wird – aber die Jungs liefern“, freut sich Marcordes.

Kürble trifft mit drittem Ballkontakt

Einer dieser Lieferanten heißt Philip Kürble. Am Freitag gegen den OSV noch angeschlagen und erst nach 54 Minuten reingebracht, traf der Offensivmann drei Minuten später zum 2:1-Endstand. „Das war, glaube ich, erst mein dritter Ballkontakt – plötzlich stand ich frei vorm Tor“, wunderte er sich selbst über sich. Schließlich hatten ihm in den Tagen zuvor Adduktoren- und Oberschenkelbeschwerden zugesetzt. „Jetzt ist aber alles wieder okay“, schildert der 24-Jährige: „Unsere Physios, die jeden Tag dabei sind, leisten echt Super-Arbeit“, lobt er das Team um Roland Tischer und Ralf Gundlach.

„Uns hat nur das nötige Glück gefehlt“

Jetzt hofft der Diepholzer, dass es so weitergeht. Für sich persönlich ohne Schmerzen und mit Toren (drei sind es in dieser Saison bisher), fürs Team mit den Leistungen. „Es wäre schön, wenn wir gegen Godshorn ans Krähenwinkel-Spiel anknüpfen könnten – selbst wenn wir da verloren haben“, sagt der Mann, der dort über den rechten Flügel kam: „Besonders in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt. Uns hat nur das nötige Glück gefehlt.“

„Godshorn wird mit seinem Saisonstart zufrieden sein – wie wir“

Ein wenig mehr Fortune könnte Kürble & Co. nicht schaden – gegen eine Mannschaft, die sich in ihren fünf Spielen bisher nur dem TuS Sulingen geschlagen geben musste. Während ihrer anschließenden 3:0-Rehabilitation gegen Tündern traf Almir Kasumovic (früher in Diensten des Regionalligisten BSV Rehden) doppelt. „Godshorn wird mit seinem Saisonstart zufrieden sein – wie wir“, sagt Marcordes.