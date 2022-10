Pflichtsieg auch ohne Aust

Von: Carsten Drösemeyer

Mit ihren Siegen im Einzel und Doppel legte Ricarda Hubert den Grundstein zum 8:5 der TTG Stuhr-Heiligenrode gegen Engelbostel-Schulenburg III. © töbelmann

Wichtiger Erfolg für die TTG Stuhr-Heiligenrode in der Tischtennis-Landesliga der Damen: Sogar ohne Leistungsträgerin Julia Aust (privat verhindert) zwang das Kreisteam den Tabellenletzten MTV Engelbostel-Schulenburg mit 8:5 in die Knie und darf dank des dritten Saisonsiegs sogar von der Vizemeisterschaft träumen. Wobei eine Verbandsliga-Rückkehr laut Aust nicht angesagt ist.

Heiligenrode – Wichtiger war für Aust ohnehin, dass „die Mädels es auch ohne mich hinbekommen haben. Allerdings hätten sie es nicht so spannend machen müssen.“

Zumindest reichte es aber am Ende für einen knappen Erfolg, den Aust in erster Linie auf zwei Aspekte zurückführte: „Bärbel hat gegen Schulenburgs Nummer drei Emina Strysio ein wichtiges Einzel gewonnen, und zum Glück haben Ricarda und Melanie es zusammen im Doppel versucht. Eigentlich harmonieren sie sonst als Doppel nicht so gut zusammen.“

Stenogramm TTG Stuhr-Heiligenrode - MTV Engelbostel-Schulenburg III 8:5: Osmers/Wenskowski - Rump/Rabenstein 7:11, 5:11, 10:12; Hubert/Schneider - Strysio/Banse 11:7, 11:9, 11:8; Hubert - Rabenstein 11:3, 11:7, 13:11; Schneider - Rump 11:7, 11:7, 11:7; Osmers - Banse 11:9, 4:11, 6:11, 7:11; Wenskowski - Strysio 8:11, 2:11, 13:11, 12:10, 5:11; Hubert - Rump 11:5, 11:3, 11:8; Schneider - Rabenstein 11:5, 11:3, 11:3; Osmers - Strysio 11:13, 11:5, 11:3, 11:5; Wenskowski - Banse 11:9, 11:2, 6:11, 6:11, 10:12; Osmers - Rump 6:11, 11:9, 3:11, 6:11; Hubert - Strysio 11:2, 11:3, 11:3; Schneider - Banse 11:1, 11:5, 11:5.

„Bärbel“ heißt bürgerlich Barbara Osmers und Ricarda und Melanie hören auf die Nachnamen Hubert sowie Schneider. In der Tat erwiesen sich diese beiden Siege als wegweisend. Der klare Doppeltriumph von Hubert/Schneider verhinderte einen 0:2-Doppelfehlstart und das 3:0 von Osmers über Strysio ebnete Heiligenrode den Weg zum 8:5.

Denn: Das Regionalliga-erfahrene Duo Hubert/Schneider ließ im Einzel nichts anbrennen und fuhr in souveräner Manier die restlichen sechs Zähler ein. Im Gegensatz zum tapferen Ersatz Lara Wenskowski, die zweimal knapp passen musste – gegen Fame Banse gar nach einer 10:7-Führung im Entscheidungssatz..