TuS Sulingen holt „pfeilschnellen“ Marco Brockmann: Wiedererstarktes Bi-Ria-Team zu Gast in Eldagsen

Von: Fabian Terwey

Teilen

Neu beim TuS: Marco Brockmann (li.), hier noch im Seckenhausen-Dress. © rehnert

Von einer „absoluten Erleichterung“ sprach Iman Bi Ria nach dem ersten Sieg in der Fußball-Landesliga Hannover. Nachdem sein Team „allen Frust und alle Wut rausgeschrien hat“, hofft der Trainer jetzt, dass der 4:2-Erfolg am Dienstag beim TSV Godshorn nach zuvor drei Auftaktniederlagen die Wende zum Guten eingeleitet hat. Beim FC Eldagsen (Samstag, 16.00 Uhr) gelte es jetzt, nachzulegen.

Sulingen – „Wir wollten in Godshorn das Feuer iin den Augen der Spieler sehen. Und das war der Fall“, spricht Chefcoach Bi Ria für sich und seine beiden Co-Trainer Serkan Savran und Timo Knelangen: „Die Jungs haben sich für jeden Zweikampf gefeiert. Das wollen wir auch in den nächsten Spielen sehen.“

Trainer Bi Ria warnt vor „angeschlagenem“ Gegner

Der Trainer warnt gleichermaßen vor dem Gegner im dritten Sulinger Auswärtsspiel in Folge: „Eldagsen ist angeschlagen und damit sehr gefährlich – so, wie wir es am Dienstag waren.“ Das bislang sieglos gebliebene Team aus dem Stadtteil von Springe steht mit einem Punkt auf dem letzten Platz. „Wenn wir so spielen wie am Dienstag, werden wir aber etwas Zählbares mitnehmen“, kündigt Bi Ria an. An seiner Startelf wolle der Trainer festhalten – abgesehen von einer Position, die der 38-Jährige am Donnerstag noch nicht verraten wollte. Der angeschlagene Janik Dieckmann komme nach einem Schlag auf den Rücken weiter nur für die Bank in Frage.

Marco Brockmann „ein Geschenk“ für TuS Sulingen

Weil auch Sturmkollege Howard Barbosa an Rückenschmerzen laboriert, sah der Coach Handlungsbedarf: „Bereits am Dienstag vorm Spiel haben wir Marco Brockmann von unserem Konzept überzeugt und seine Verpflichtung fix gemacht.“ Der laut Coach „pfeilschnelle“ Stürmer war zuletzt vereinslos. Bi Ria trainierte den 30-Jährigen mit Oberliga-Erfahrung bereits bei Bezirksligist TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: „Er hat noch Fitnessrückstand, ist aber ein Geschenk für uns.“