Peters und Büttcher setzen die Glanzlichter

Zwei Heimsiege beim Reitturnier in Nordwohlde / Sprengel ragt in der Dressur heraus

+ Schnell und fehlerfrei: Lokalmatadorin Jasmin Peters holte sich mit Marie K in der Punktespringprüfung der Klasse A in 36,17 Sekunden den Sieg. Fotos: knopf

Nordwohlde – Das Beste kam zum Schluss – zumindest aus sportlicher Sicht des gastgebenden Vereins. In den letzten zwei Springprüfungen des zweitägigen Turniers zeigten zwei Reiterinnen des RFV Nordwohlde herausragende Leistungen und sprangen zum Sieg: Es waren Jasmin Peters mit ihrem Pferd Marie K in der Punktespringprüfung Kl. A* mit Joker und Sina Büttcher mit Ravallo’s Queen L in der Springprüfung Kl. A**. „Man stellt sich als Veranstalter ja nicht gerne in den Vordergrund, aber das waren wirklich zwei Highlights“, lobte Nordwohldes Pressewart Eike Knopf.