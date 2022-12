Pernars Ziel: Noch fünf Löwen-Punkte bis Weihnachten

Von: Cord Krüger

Gut lachen hatte Patryk Abram zuletzt: Gegen Schüttorf warf der Löwen-Linksaußen sieben Tore. Langt er am Sonntag in Daverden ähnlich oft zu? © Krüger

Die Verbandsliga-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen sind am Sonntag beim TSV Daverden gefordert. Spielertrainer Marko Pernar imponiert das Tempo des Teams von Trainer Christoph Schweitzer - und er warnt davor, den Vorletzten zu unterschätzen. Pernar selbst setzt wegen seines Muskelfaserrisses noch eine Partie aus, für kommende Woche kündigt er sein Comeback an.

Daverden/Diepholz – So sehr ihn die erste Halbzeit gegen den FC Schüttorf 09 wurmte, so sehr versöhnten Marko Pernar die zweiten 30 Minuten der jüngsten Verbandsliga-Partie: „Wir wissen nicht, woran es lag – vielleicht haben einige den Gegner unterschätzt“, mutmaßt der noch verletzte Spielertrainer der HSG Hunte-Aue Löwen nach dem 29:29 (17:21). „Aber es freut mich natürlich, dass wir einen Sechs-Tore-Rückstand noch aufgeholt und eine richtig starke zweite Hälfte gezeigt haben. Nur acht Gegentore nach der Pause – mit so einer Quote in jeder Halbzeit gewinnen wir die nächsten Spiele.“

Dies verdeutlichte er seinen Handballern auch vor dem Montags-Training. „Danach haben wir uns gesagt, dass wir jetzt einfach vor der Pause so spielen müssen wie danach.“ Und natürlich, dass niemand am Sonntagnachmittag den in der Vorsaison fast abgestiegenen Gastgeber TSV Daverden unterschätzen sollte: „So etwas dürfen wir uns nie leisten.“

Denn der Tabellenvorletzte Daverden „hat eine jüngere und ganz schnelle Mannschaft“, warnt der 30-Jährige vor der um 16.30 Uhr beginnenden Partie: „Ihre Schwächen kompensieren sie mit einem hohen Tempo.“ Auch der Torhüter fiel Pernar positiv auf.

Die Reise nach Langwedel zum Team von Christoph Schweitzer, vor gut einem Jahr von der HSG Phoenix in den Kreis Verden gewechselt, treten die Löwen fast in Bestbesetzung an. Lediglich Kreisläufer Dennis Wulf fehlt, weil er nach seiner Verschleißerscheinung im rechten Knöchel noch nicht trainiert hat. Pernar selbst möchte seinem Muskelfaserriss ebenfalls noch ein Weilchen Zeit zum Auskurieren geben. „In der nächsten Woche will ich aber zumindest teilweise zurück aufs Feld“, peilt der Spielertrainer das Comeback zum Oberliga-Absteiger-Duell gegen die HSG Schwanewede/Neuenkirchen am Freitag an: „Zur Not komme ich nur für die Siebenmeter rein.“

Denn von der Marke zeigten seine Akteure zuletzt Schwächen und ließen gegen Schüttorf zwei Strafwürfe aus – bei einem so knappen Endergebnis natürlich umso ärgerlicher. „Aber wir haben nicht verloren und jetzt fünf Punkte aus den letzten drei Spielen geholt – alles gut“, beschwichtigt der coachende Mittelmann. Ebenfalls fünf Zähler peilt er für die verbleibenden drei Partien bis zur Weihnachtspause an. ck