Pernars Löwen freuen sich auf ein weiteres Derby

Von: Cord Krüger

Marko Pernar Löwen-Spielertrainer © Krüger, Cord

Barnstorf – Sie bleiben in ihrer Staffel, treffen aber trotzdem auf einige neue Gegner: Die Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen gehen in der neuen Saison weiter in der Verbandsliga Nordsee an den Start. Am Wochenende des 1. bis 3. September dürfen und müssen Spielertrainer Marko Pernar und seine Männer dann wieder zupacken. Den Spielplan will der Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) an diesem Wochenende veröffentlichen.

Schon jetzt können sich die HSG-Fans aber auf ein zusätzliches Derby und weitere interessante Duelle gegen frühere Oberliga-Konkurrenten freuen.

Dinklage, Achim II und Bookholzberg neu in der Verbandsliga

So finden sich in Gestalt des Elsflether TB und des TSV Bremervörde zwei einstige Gefährten aus der Viertklassigkeit wieder. Während sich die Fahrten dorthin ziemlich „ziehen“, kommt der TV Dinklage quasi aus der Nachbarschaft: Das Team aus dem Landkreis Vechta feierte mit dem Titel in der Landesliga West den Aufstieg. Ebenfalls nicht weit entfernt: die HSG Grüppenbühren/Bookholzberg aus dem Kreis Oldenburg als weiterer Aufsteiger. Die junge Truppe mit mehreren früheren A-Jugend-Bundesliga-Spielern aus eigenen Reihen marschierte ohne Punktverlust (!) mit 827:553 Toren und imposanten 17 Zählern Vorsprung gegenüber Vizemeister Wilhelmshavener SSV durch die Landesliga Nord. Ebenfalls souverän stieg die SG Achim/Baden II (40:0 Punkte) aus der Landesliga Nord-Ost auf.

Insgesamt umfasst das Tablau 14 Mannschaften. Weiter zu den 13 Löwen-Konkurrenten zählt der TV Neerstedt, der sich im Schlussspurt der abgelaufenen Serie gerettet hatte. ck