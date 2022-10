HSG Hunte-Aue Löwen: Coach Pernar hätte auf Pause gerne verzichtet

Von: Julian Diekmann

Der Einsatz von Julian Wilkens (li.) steht auf der Kippe. Der Linksaußen knickte im Training um. © Krüger

Auf die Herbstferien-bedingte Pause hätte Marko Pernar getrost verzichten können. Kein Wunder, hatte der Spielertrainer des Handball-Verbandsligisten HSG Hunte-Aue Löwen mit 28:25 gegen Oberliga-Absteiger TSG Hatten-Sandkrug vor gut zwei Wochen doch gerade erst seinen ersten Heimerfolg seit achteinhalb Monaten eingefahren.

Barnstorf/Diepholz – „Ich habe mich sehr über den ersten Heimsieg gefreut. Zumal wir gegen Hatten-Sandkrug unsere bisher beste Saisonleistung abgerufen haben. Insofern ist die Pause für uns alles andere als günstig. Ich hätte viel lieber durchgespielt, den Flow mitgenommen.“

Und dass sich in der spielfreien Zeit ausgerechnet in Luis Lengauer und Julian Wilkens (beide sind unter der Woche im Training umgeknickt) auch noch zwei seiner Spieler verletzt haben, macht die Sache aus Sicht des HSG-Trainers nicht besser. „Das ist natürlich sehr ärgerlich für uns. Eigentlich sollte eine Pause dafür da sein, dass sich die Spieler erholen. Insofern hat sie uns gar nichts gebracht.“ Zudem habe sich jetzt auch noch Stefan Beljic krankgemeldet, konnte die letzten beiden Einheiten aufgrund von Erkältungs- und Fiebersymptomen nicht mittrainieren. „Ich hoffe nur, dass er bis Samstag wieder fit wird“, so Pernar

Denn dann steht das Duell beim starken Tabellenvierten MTV Eyendorf (19.15 Uhr) auf dem Programm. „Das wird alles andere als einfach“, weiß der HSG-Coach: „Eyendorf ist eine sehr gute Mannschaft, mit vielen großgewachsenen Spielern, die sehr körperlich agieren, eine stabile 6:0-Abwehr spielen.“ Und auch in der Offensive wisse das Team aus der Gemeinde des Landkreises Harburg zu überzeugen. Immerhin stellt es mit bisher 182 erzielten Treffern in sechs Partien die zweitbeste Offensive der Liga. „Da wartet eine Menge Arbeit auf uns“, ist sich Spielertrainer Pernar sicher.

Daher galt in der aktuellen Trainingswoche der Fokus einzig und allein dem Gegner. „Wir müssen Eyendorfs Offensive in den Griff bekommen. Dafür brauchen wir jedoch eine stabile Abwehr. Das hatte gegen Hatten-Sandkrug noch nicht ganz so gut funktioniert wie ich mir es vorgestellt hatte. Doch das Problem sind wir im Training angegangen. Gerade was unser Zweikampfverhalten betrifft“, gibt der Löwen-Coach einen Einblick in die Trainingswoche.

Und wenn seine Mannschaft die richtige Einstellung an den Tag lege, eine stabile und aggressive Abwehr stelle und ihre Chancen im Angriff konsequent nutze, „dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in Eyendorf auch bestehen werden“, glaubt Pernar.