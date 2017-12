Perfekter Abschluss für Stuhr

Brinkum - Mit einem Kantersieg haben sich die Landesliga-Handballer der HSG Stuhr in die Winterpause verabschiedet. Die Mannschaft von Trainer Sven Engelmann kam vor heimischer Kulisse gegen den Tabellenachten HSG Verden-Aller zu einem souveränen 36:22 (19:10)-Erfolg. Nach nun elf absolvierten Partien überwintert die Engelmann-Sieben damit auf dem vierten Rang des Tableaus. „Das war der perfekte Jahresabschluss“, freute sich der 51-Jährige nach dem Ende der Begegnung.

Die Hausherren erwischten den besseren Start, lagen nach sieben Minuten durch einen Treffer von Sven Knief mit 6:2 in Führung. „Das lag auch vor allem daran, dass unsere 6:0-Deckung perfekt funktioniert hatte“, erklärte Stuhrs Coach: „Dadurch hatte unser Torwart Aschkan Sadeghi wenig zu tun.“ Das einzige Manko, was sich die Gastgeber ankreiden lassen müssen, ist, dass sie nicht einen einzigen Siebenmeter verwandelt hatten. Dennoch baute Stuhr seinen Vorsprung kontinuierlich aus. So stand es nach 15 gespielten Minuten bereits 11:5. Zwar kam Verden noch einmal auf 8:13 heran, doch zur Halbzeit hatten die Hausherren wieder alles im Griff (19:10).

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel am Verlauf. „Es ging genauso weiter wie in Hälfte eins. Unsere Defensive war weiterhin stabil“, fasste Engelmann zusammen. Für die endgültige Vorentscheidung zeichnete sich dann Rückraumakteur Tim Kieselhorst verantwortlich, der mit seinem Treffer in der 41. Minute zum 27:12 alles klar machte. „Zum Ende wurden wir dann aber wieder etwas schludrig“, monierte Engelmann. Dennoch reichte die Leistung der HSG Stuhr am Ende aus, um einen ungefährdeten 36:22-Sieg einzufahren. - jdi