Pekruls Rückzieher um des St. Hülfer Friedens willen: Nicht mehr Co-Trainer, aber weiter im Verein

Von: Cord Krüger

Nicht mehr im Team, aber noch im Verein: Viktor Pekrul (links) sieht sich künftig „in beratender Funktion“. © Krüger

Normalerweise zieht Paul Kosenkow bis zum Ende durch – auf dem Platz mit Tempo bis zum Tor und in seinen jeweiligen Vereinen bis zum Saisonschluss. „Ich bin kein Freund von Winterpausen-Wechseln“, gesteht der Stürmer. Sein Lachen klingt gequält, denn jetzt hat der 38-Jährige zum erst zweiten Mal in seinen 20 Jahren Männerfußall während der Winterpause einen Schlussstrich gezogen – und Bezirksligist TuS St. Hülfe-Heede vorzeitig verlassen (wir berichteten). Erstens, weil ihn Weser-Ems-Landesligist SV Holdorf „unbedingt wollte“, sagt Kosenkow. Zweitens, „weil es in St. Hülfe interne Probleme gab“. Die betrachtet TuS-Vorsitzender Rainer Weghöft inzwischen als gelöst – wenn auch auf Kosten der Tatsache, dass Viktor Pekrul fortan nicht mehr spielender Co-Trainer des Zwei-Dörfer-Clubs ist.

Heede – Eine Entwicklung, die Kosenkow zu denken gab: „Da spielen wir als Aufsteiger eine Bomben-Hinrunde, stehen auf Platz fünf – aber trotzdem gab es Stress. Und die Sache mit Viktor war für mich auch ein Grund, jetzt schon um meine Freigabe zu bitten“, schildert der Offensivmann.

„Interne Probleme“ nannte Paul Kosenkow als einen Grund für seinen vorzeitigen Abschied vom TuS St. Hülfe-Heede. © Krüger

Vielleicht bin ich von der Einstellung her zu professionell“

Pekrul selbst wirkt da gefasster: „Vielleicht verlange sehr viel von den Jungs. Vielleicht bin ich von der Einstellung her zu professionell.“ Möglich, dass da ziemliche Gegensätze aufeinander prallten. Schließlich verteidigte „Vicky“ in seinen bisher 23 Jahren auf höherklassigem Level zwischen Erfurt und Uphusen so einiges weg, kommt allein für den BSV Rehden auf 220 von 327 Regionalliga-Einsätzen. Heede hingegen kickte vor sieben Jahren noch in der 2. Kreisklasse. Damals übernahm Nils Jakobsen die Mannschaft und führte sie als Trainer hinauf in die Bezirksliga. Zur aktuellen Entwiclung war der TuS-Coach am Mittwoch nicht zu erreichen.

Clubchef Weghöft: „Es war nichts Dramatisches“

Dafür stellte Clubchef Weghöft klar: „Wir haben alles im Griff. Es war nichts Dramatisches“. Die „Unstimmigkeiten“ seien geklärt. Allerdings musste dafür Pekrul kürzertreten. „Wir haben Viktor jetzt erst einmal aus der Mannschaft genommen“, erläuterte Weghöft, „aber er ist nach wie vor im Verein und für uns aktiv. Nur zurzeit eben nicht mehr als Spieler und Co-Trainer.“

„Wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent“

Pekrul nennt es „beratende Funktion“ und nimmt es sportlich: „Ich akzeptiere das. Anscheinend wollte die eine Hälfte professioneller weiterarbeiten, die andere eben nicht. So ist es an mich herangetragen worden. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht der Richtige bin, lasse ich es lieber. Wenn ich etwas mache, dann zu 100 Prozent. Ich fahre nicht 60 Kilometer von Bremen nach St. Hülfe, um ein bisschen zu kicken und hinterher ein Bier in der Kabine zu trinken.“ Böses Blut gebe es nicht: „Natürlich werde ich weiter zugucken, will die Mannschaft aber in Ruhe lassen, wenn es ihr Wunsch ist.“ Eine Bitte hatte er jedoch an seine Ex-Mitspieler: „Ich habe den Jungs gesagt, dass ich es schön fände, wenn sie sich nicht alles kaputt machen, was wir uns hier aufgebaut haben.“

Weghöft ist optmistisch, Abgang Kosenkows kompensieren zu können

Dafür müssen sie auch den Weggang Kosenkows, mit bisher zehn Saisontreffern aktuell bester Heeder Torschütze, kompensieren. Weghöft ist da optmistisch: „Wir haben ausreichend Leute, unser Kader ist groß genug. Und uns verlassen ja keine 15 Mann, nicht mal fünf. Eigentlich nicht mal zwei“, schildert er. Für Kosenkows Wunsch zeigte er hingegen Verständnis. „Besten Dank nochmal an Rainer, dass er sofort alles in die Wege geleitet hat, damit ein Wechsel noch so kurzfristig zustande kam“, sagt der künftige Holdorfer.