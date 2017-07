Bassum gewinnt in Eystrup nach Steigerung 4:2

Pausenansprache von Klein zeigt Wirkung

+ © Borchardt Markierte in Eystrup das Tor zum 4:2: Bassums Allrounder Chris Helms. © Borchardt

Eystrup - Die Steigerung in der zweiten Hälfte zahlte sich aus: Fußball-Bezirksligist TSV Bassum setzte sich am Dienstagabend bei guten Platzbedingungen im Test beim Nienburger Kreisligisten TSV Eystrup mit 4:2 (0:2) durch. „Meine Ansprache zur Pause hat gefruchtet. Wir waren danach engagierter und giftiger in den Zweikämpfen. Letztendlich haben wir uns für unseren Aufwand belohnt“, unterstrich Bassums Trainer Torsten Klein, der 14 Akteure einsetzte.