Rehdens böses Erwachen nach der Pause – 1:4

Von: Cord Krüger

Teilen

Pechvogel vor Torschütze: Rehdens Shamsu Mansaray (am Ball) hatte im Pokal-Viertelfinale einige starke Szenen und gute Chancen, ging aber im Gegensatz zu Oldenburgs Ausgleichs-Torschütze Kebba Badjie (r.) leer aus. © Krüger

Der Titelverteidiger ist raus: Niedersachsenpokalsieger BSV Rehden verlor am Mittwochabend sein Viertelfinale gegen den klassenhöheren VfB Oldenburg mit 1:4 (1:0). Zuvor hatte der Fußball-Regionalligist dank eines frechen Freistoß-Treffers von Niklas Kiene geführt - doch die Reaktion des Drittligisten nach der Pause fiel heftig aus.

Rehden – Als jegliche Spannung aus den Rehdener Waldsportstätten verflogen war, fingen die Fußballer des BSV Rehden am Mittwochabend an zu zaubern. Eine gechipte Linksflanke von Julijan Popovic, ein Übersteiger von Kevin Coleman – bisher ähnlich selten wie der Wechselwille von Trainer Kristian Arambasic, der in der Schlussphase dieses Niedersachsenpokal-Viertelfinales gegen den VfB Oldenburg nach langer Zeit mal das Maximum an Personal ausschöpfte. Sein Kollege Dario Fossi hatte schon zur Pause zweifach getauscht – „und das war auch wichtig“, wusste der frühere Co-Trainer des BSV: „Wir wollten ein mutigeres Spiel reinbringen.“ Es funktionierte, und dank dieser stärkeren zweiten Hälfte seines Drittligisten stand am Ende ein 4:1 (0:1)-Sieg beim Regionalligisten zu Buche. „Es war schön, mal wieder hier zu sein“, bilanzierte Oldenburgs Geschäftsführer Michael Weinberg, bis Februar 2021 noch als Sportvorstand beim BSV, denn auch folgerichtig: „In der ersten Halbzeit hat Rehden das gut gemacht, in der zweiten haben wir dann den Hebel umgelegt.“

Popovic ärgert sich über zweite Halbzeit: „Gar nichts mehr“

BSV-Rechtsverteidiger Popovic fand den ersten Durchgang sogar „überragend. Da hatte ich das Gefühl, dass wir es schaffen können. Aber nach der Pause kam von uns gar nichts mehr, wir haben fast keine zweiten Bälle mehr gewonnen.“ Dementsprechend war sein Teamkollege Shamsu Mansaray „sehr enttäuscht. In der ersten Halbzeit haben wir uns voll an den Matchplan gehalten, hinten nichts zugelassen und sind auch zu Chancen gekommen“, erinnerte der Offensivmann. „Dann aber diese zwei Gegentore direkt nach der Pause – bitter.“

Sein Trainer Kristian Arambasic wirkte weitaus weniger frustriert: „Diese Niederlage tut nur ein bisschen weh.“

Für das ewig junge Derby hatte der 45-Jährige wie zuletzt beim 2:1-Liga-Erfolg über Weiche Flensburg Ole Bahr anstelle seines angeschlagenen Stammkeepers Flemming Niemann ins Tor gestellt – und der 20-Jährige war nach zwei entschärften Hochkarätern des VfB in den ersten zwei Minuten gleich drin in der Partie. Seine Vorderleute hingegen „brauchten fünf Minuten, um wach zu werden“, analysierte Arambasic. Dann aber zielte BSV-Sechser Karam Han bei einem Konter knapp vorbei (8.), und Alessio Arambasic hatte mit einer Direktabnahme Pech (17.). Kurz darauf zielte er drüber – in dieser Szene hätte der Trainersohn sogar noch Zeit zur Annahme der Kugel gehabt (19.).

Kienes Freistoß fast von der Eckfahne passt - 1:0

Doch die Gastgeber übernahmen zunehmend das Kommando, gingen früh ins Pressing, zogen aus ihrer sicheren Abwehr schnelle Angriffe über die Flügel auf. Vor allem Mansaray stellte die Defensive des Drittligisten ein ums andere Mal vor Probleme, fand nach seinen Tempodribblings aber keine Abnehmer in der Box. Nur ein 18-Meter-Freistoß von Kevin Coleman segelte nicht ungefährlich über den Querbalken (38.). Ebenfalls per Standard: Rehdens Führung. Niklas Kiene verwertete einen Freistoß fast von der linken Eckfahne direkt zum 1:0 (41.).

Hasenhüttl trifft doppelt

Dementsprechend kam der Favorit aus der Kabine – „mit Schaum vorm Mund“, wie Arambasic in der Pause gewarnt hatte. „Dabei hatten wir uns so sehr vorgenommen, die ersten zehn Minuten zu überstehen“, verriet Popovic seufzend. Doch 60 Sekunden nach Wiederanpfiff glich Kebba Badjie nach Vorlage von Rafael Brand aus. Dann traf der Vorbereiter selbst, als er eine Rechtsflanke von Ebrima Ndure direkt nahm und das Geschoss durch zig Beine von Freund und Feind in die Maschen rauschte (53.). Der endgültige Knockout – ein Blackout des bis dato bärenstarken Angelos Aryris: Der Innenverteidiger verlor am Mittelkreis den Ball gegen Kai Kaissis, der steckte durch auf Patrick Hasenhüttl, und in seiner ersten gefährlichen Szene überlupfte er Bahr aus gut 35 Metern zum 3:1 (64.). „Danach waren wir ein wenig gebrochen“, gestand Arambasic. Fünf Minuten später entschied Hasenhüttl dieses Viertelfinale endgültig, als er den Ball von Marten Schmidt zurückgelegt bekam und aus kurzer Distanz zum 4:1 einschob. Mansaray scheiterte danach noch einmal im Nachsetzen an VfB-Schlussmann Pelle Boevink (76.) – doch das Aus des Titelverteidigers hätte er damit nicht verhindert.

Stenogramm Fußball-Niedersachsenpokal, Viertelfinale: BSV Rehden - VfB Oldenburg 1:4 (1:0) - Rehden: Bahr - Popovic, Kiene, Argyris (82. Becken), Haritonov - Han (72. Tomic), Coleman - Jobe (82. Tsapakidis), A. Arambasic (72. Sindik), Mansaray (82. Betani-Baku) - Lesueur. Oldenburg: Boevink - Knystock, Appiah, Herbst, Ndure - Brand (77. Schäfer), Zietarski, Krasniqi (46. Kaissis), Badjie (64. Bookjans) - Hasenhüttl (72. Ifeadigo), Wegner (46. Schmidt). Tore: 1:0 (41.) Kiene, 1:1 (47.) Badjie, 1:2 (53.) Brand, 1:3 (64.) Hasenhüttl, 1:4 (69.) Hasenhüttl. Schiedsrichter: Rene-Alexander Rose (TSG Bad Harzburg).