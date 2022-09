Fünf Tore: Kosenkow kennt keine Gnade

Von: Cord Krüger

Maß genommen: Paul Kosenkow schnürte für St. Hülfe-Heede am Freitagabend einen Fünferpack. © Krüger

Trotz seines schon gesetzteren Fußballer-Alters noch immer kaum zu stoppen: Paul Kosenkow schoss beim 6:0-Kantersieg über den TuS Wagenfeld fünf Tore für den Bezirksliga-Aufsteiger.

St. Hülfe – 38 Jahre ist Paul Kosenkow jung. Doch wer diesen unverschämt schnellen Stürmer auch nur kurz aus den Augen verliert, wandelt am fußballerischen Abgrund. Zu sehen am Freitagabend auf dem Platz des TuS St. Hülfe-Heede, als er während der 6:0 (3:0)-Demontage des Bezirksliga-Konkurrenten TuS Wagenfeld fünf Tore schoss. „Für die Zuschauer war es sicher ein schöner Abend“, meinte der Dauerrenner nach dem Abpfiff grinsend, ohne ein Stück aus der Puste zu sein und ohne eine Schweißperle im Gesicht: „Zuletzt hatten wir gegen den FC Sulingen und den TuS Sudweyhe viel Pech“, erinnerte er an die beiden jüngsten Niederlagen. „Aber heute hat alles gepasst.“

Nur Wagenfelds Trainer Sergiy Dikhtyar passte einiges nicht. „Paul ist ein feiner Kerl und ich gönne ihm das – aber so viele Tore hätte er heute auch nicht schießen müssen“, grantelte der 47-Jährige. Doch Kosenkow kannte keine Gnade. Selbst nicht mit Dikhtyar, seinem früheren Teamkollegen vom längst von der Bildfläche verschwundenen BV Cloppenburg und dem damaligen Oberligisten BSV Rehden.

Brauns frühes Tor: Jakobsens Plan geht auf

„Spätestens heute ist Paul in dieser Liga angekommen“, urteilte St. Hülfes Coach Nils Jakobsen, der sich über den zweiten Saisonsieg freute: „Wir wussten, dass Wagenfeld in der Abwehr verwundbar ist. Und wir wollten ein frühes Tor.“

Wagenfelds Coach Dikhtyar enttäuscht von Offensive

Das bekamen die 130 Zuschauer geboten: Ein Freistoß von rechts durch Yevhen Kushnir fand den aufgerückten Innenverteidiger Alexander Quante, der von links Peter Braun bediente – und dessen Schuss aus zentraler Position schlug oben rechts zum 1:0 ein (4.). Wagenfeld kam danach einige Male gefällig bis zur Box – allerdings nicht weiter. „Wir erspielen uns zu wenige Chancen – da erwarte ich vorn bei unserer Qualität einfach mehr“, ärgerte sich Dikhtyar. Die St. Hülfer fanden dagegen die Lücken – etwa Linksverteidiger Daniel Zimmermann, der mit einem scharfen Pass Kosenkow steil schickte – und der blitzschnelle Routinier schloss das Solo überlegt zum 2:0 ab (11.). Nun spielte sich der Neuling in einen Rausch: Aydin Sünün traf erst freistehend den Pfosten, aber Kosenkow brachte den Abpraller aus spitzem Winkel hinter die Linie – 3:0 (14.)!

Wagenfelds erster Schuss aufs Tor: ein Freistoß von Rivaldo Brüning (knapp drüber/23.). Danach kamen die Gäste besser auf: Alin-Nicolae Faur zielte haarscharf drüber, Kollege Alexander Nandzik schoss flach unten rechts vorbei (38.). Das war’s dann. Auch in Halbzeit zwei. Jedenfalls für Wagenfeld.

Kosenkows Hattrick nach der Pause

Die Heeder hingegen blieben hungrig: Sieben Minuten nach Wiederanpfiff vergab Kosenkow nach scharfer Linksflanke von Sünün das 4:0, als er freistehend in leichter Rückenlage aus acht Metern drüber schoss. Doch seine nächste Gelegenheit saß: Einen Steilpass per Hacke von Sünün nahm Kosenkow an, marschierte vier Schritte und schob frei vor Wagenfelds Keeper Florian Meyer zum 4:0 ein (57.). Damit war den Gästen der Stecker gezogen, Andre Krause verpasste per Flachschuss das 5:0 (links daneben/72.). Das besorgte dann – richtig – Paul Kosenkow per Lupfer von rechts (75.). Und der Mann des Abends hatte noch nicht genug: Nach Vorstoß von Krause und dessen Querpass schob Kosenkow zu seinem Hattrick ein – 6:0 (85.).

„Natürlich ist ein Mann mit solch einem Tempo schwer zu verteidigen – aber es geht“, rügte Dikhtyar: „Wir waren einfach zu weit weg von den Leuten.“

Heedes Coach Jakobsen hatte hingegen – wen wundert’s – nichts zu meckern: „Wir hatten gehofft, dass wir heute Abend mal wieder dran sind.“ So kam es.

Bezirksliga 1 TuS St. Hülfe-Heede - TuS Wagenfeld 6:0 (3:0) - St. Hülfe-H.: Ekuase - Pekrul, Geltz (68. Winter), Kosenkow, Braun, Quante, Kushnir (68. M. Sünün), Zimmermann (83. Jallow), Krause, Pallentien, A. Sünün. Wagenfeld: F. Meyer - Babilon, Nandzik (71. R. Scheland), Gläser (68. Schneider), A. Kuhlmann, Brüning, Faur, Hartmann, Brüggemann, Schulze, Thiry (68. P. Siebert). Tore: 1:0 (4.) Braun, 2:0 (11.), 3:0 (14.), 4:0 (57.), 5:0 (75.), 6:0 (85.) alle Kosenkow. Schiedsrichter: Niklas Schumann (TSV Kirchdorf).