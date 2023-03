Patrick Brüggemann geht bei der SG Diepholz „lieber sofort“

Von: Fabian Terwey

Offen für Angebote: Trainer Patrick Brüggemann kann sich nach seinem Rücktritt bei der SG Diepholz einen Job bei einem anderen Club vorstellen. © Borchardt

Tabula rasa beim Fußball-Bezirksligisten SG Diepholz: Trainer Patrick Brüggemann tritt zurück, weil der Club die kommende Saison ohne ihn plant. Henrik Thoben übernimmt zunächst bis Saisonende.

Diepholz – Patrick Brüggemann war „erschrocken“ über sein Aus. Der Vorstand des Fußball-Bezirksliga-Schlusslichts SG Diepholz teilte dem 33-Jährigen am Donnerstag mit, dass man sich zum Saisonende von ihm als Trainer trennen wolle. Daraufhin trat der Coach mit sofortiger Wirkung zurück.

„Im Januar, Februar habe ich mit dem Vorstand zusammengesessen. Sie haben mich gefragt, ob ich weitermachen will“, berichtet Brüggemann: „Das konnte ich mir vorstellen, wenn die Mannschaft größtenteils zusammenbleibt. Da gab es jedoch einige Fragezeichen.“

Komplizierte Suche nach Co-Trainer

Der März lieferte laut Coach positive Rückmeldungen. „Das Team hat sich klar für mich ausgesprochen“, berichtet Brüggemann. Weil Co-Trainer Christian Alscher beabsichtigt habe, zum Saisonende eine andere Funktion im Club zu übernehmen, bat Brüggemann jedoch darum, einen neuen Partner an seine Seite zu bekommen.

„Ich hatte deshalb selbst viel, aber vergeblich herumtelefoniert“, berichtet Brüggemann. Der Verein habe schließlich einen Kandidaten ausfindig gemacht, der sich in einer Runde am Dienstag im Vereinsheim präsentierte, wie der Ex-Coach berichtet. Doch bei Brüggemann „sprang der Funken nicht über“. So sprach er sich gegen eine Zusammenarbeit aus – „eine reine Bauchentscheidung“.

SGD verabschiedet Coach mit warmen Worten

Abteilungsleiter Frank Werner und Stellvertreter Dirk Ahrens hätten Brüggemann daraufhin am Donnerstag mitgeteilt, dass sie zur neuen Saison ohne ihn planen würden – „aus internen Gründen“, wie Werner auf Nachfrage am Montag erklärt. „Da war es schwierig für mich, Motivation zu finden, die nächste Saison zu planen. Also habe ich gesagt, dann gehe ich jetzt lieber sofort“, erklärt Brüggemann. Alscher, ebenfalls beim Gespräch dabei, schloss sich an.

Die Abteilungsleitung, die am Sonntag in einer Mitteilung über das Trainer-Aus informiert hatte, erklärte, den Entschluss zu bedauern und führte aus: „Patrick Brüggemann hat sich unglaublich um die Mannschaft und den Verein verdient gemacht. Die SG Diepholz dankt Patrick Brüggemann für sein großes Engagement in den vergangenen sechs Jahren, das weit über das normale Maß hinausging.“ Gleiches gelte für Alscher.

Co-Trainer Henrik Thoben sagte auf Vereinsanfrage zu, das Team bis Saisonende zu coachen: „Ich habe meine Zusage für die Saison gegeben und wollte das Team bei dem schwierigen Projekt Klassenerhalt nicht im Stich lassen.“ Für den 31-Jährigen sei es auch „vorstellbar“, in der kommenden Saison als Chefcoach zu übernehmen. In der Clubmitteilung heißt es: „Aktuell sind wir in Gesprächen und zuversichtlich, zeitnah ein neues Trainerteam für die Saison 23/24 präsentieren zu können.“