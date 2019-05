Pasenau lässt´s zum Abschied krachen

Rückraumakteur führt HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf zum Pokalsieg – 33:30

+ Rückhalt im Tor: Vilsens Gregor Babic hielt im Finale zwei Siebenmeter.

Bruchhausen-Vilsen – Die Handballer der HSG Bruchhausen-Vilsen/Asendorf haben es wieder einmal geschafft: Durch einen 30:27-Erfolg im Endspiel über den TSV Daverden II gewannen sie am Sonntag den Regionspokal. Im Halbfinale des Final-Four-Turniers hatten sie am Samstag die HSG Phoenix dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit mit 32:25 bezwungen. Herausragender Akteur bei den Gastgebern war an beiden Tagen Rückraumakteur Constantin Pasenau, der 21/14 Treffer erzielte. Einen besseren Abschied hätte es für ihn nicht geben können. Der 25-Jährige wechselt bekanntlich zum Verbandsliga-Aufsteiger TSV Daverden.