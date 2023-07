Pascal Löhmann – der neue Zehner: Neuzugang hat „richtig Bock“ auf den TV Neuenkirchen

Von: Matthias Borchardt

Transfer-Coup: Neuenkirchens Trainer Mustafa Cali (links) präsentiert seinen Neuzugang Pascal Löhmann. © Lia Scharrelmann

Viele Veränderungen gibt es nicht im Kader des Fußball-Bezirksligisten TV Neuenkirchen. Trainer Mustafa Cali vertraut in der anstehenden Saison seiner eingespielten Mannschaft, die durch Zehner Pascal Löhmann nochmal verstärkt wurde. Was der Chefcoach über den Neuzugang sagt und welches Saisonziel er ausgibt.

Neuenkirchen – Als Aufsteiger hat der TV Neuenkirchen in der vergangenen Saison für Furore gesorgt, belegte mit 45 Punkten den vierten Platz, stellte hinter Meister FC Sulingen die zweitbeste Abwehr und erreichte in der Rückrunden-Tabelle sogar Rang zwei. Und den Fairness-Wettbewerb gewann der TVN sogar. Ganz zur Freude von Karsten Rode: „Ich bin jetzt 39 Jahre Spartenleiter, das ist überragend und hat es noch nicht gegeben.“

Cali: „Für uns zählt nur der Klassenverbleib“

TVN-Trainer Mustafa Cali ist stolz auf sein Team: „Das war eine überragende Saison, wir haben alles reingehauen.“ Er hebt aber bereits mahnend den Finger: „Das zu wiederholen, wird schwierig. Ich bin vorsichtig – wir wissen, wo wir herkommen. Für uns zählt nur der Klassenverbleib.“ Vermutlich stapelt der 43-Jährige bewusst tief, denn er kann auf einen eingespielten Kader zurückgreifen. Lediglich Mittelfeldakteur Timo Lües und Defensivmann Silas Gerritzen spielen künftig in der Zweiten (3. Kreisklasse Mitte).

Innenverteidiger Marvin Luchtmann weiß zwar auch, dass das zweite Jahr nach einem Aufstieg in der Regel schwerer wird, dennoch sagt er: „Wir wollen uns in der Bezirksliga stabilisieren.“

Cali: „Uns hat ein Zehner gefehlt“

„Wir haben erstmal mit unseren eigenen Jungs gesprochen. Sie bleiben, deshalb brauchen wir keine Veränderungen“, unterstreicht Cali, der gern „Musti“ genannt wird. In Person von Pascal Löhmann zogen die „Blau-Weißen“ einen starken Akteur an Land. Der 27-jährige Mittelfeldakteur pausierte zuletzt eine Serie aufgrund seines Studiums in Berlin, kickte davor mit dem TuS Sulingen in der Oberliga und Landesliga. Der TVN-Coach kennt „Löhmi“ und ist happy über den Transfer-Coup: „Uns hat ein Zehner gefehlt, der unsere Offensivspieler in Szene setzt. Er bringt Erfahrung mit. Pascal soll unsere jungen Spieler an die Hand nehmen und ihnen Tipps geben.“

Löhmann schaute bereits häufiger zu

Auch Löhmann freut sich auf seine neue Aufgabe: „Die Truppe hat sich in den letzten zwei Jahren super entwickelt. In der vergangenen Saison habe ich bereits öfter zugeguckt und war sehr angetan. Ich habe richtig Bock, endlich mitzumischen und meinen Teil zur weiteren Entwicklung beizutragen.“

Beim TVN machten vergangene Spielzeit vor allem Goalgetter Maximilian Meyer, der zwölfmal traf, sowie die beiden zehnfachen Torschützen Jan Hülseberg und Nils Willenborg auf sich aufmerksam. Letzterer war als Verteidiger mit Drang nach vorn ausgestattet. Cali stellte um, beorderte den 22-Jährigen ins linke Mittelfeld: „Die Umstellung hat super geklappt, Nils ist da jetzt nicht mehr wegzudenken. Für mich war er der Überraschungsspieler der Saison.“

Löhmann soll „Maxi“ Meyer mit Pässen in Szene setzen

Die „Blau-Weißen“ kombinieren gut, spielen einen schnellen Ball. Der in Sulingen wohnende Cali weiß, wo der Schuh drückt: „Im Spielaufbau müssen wir mutiger werden. Ziel ist es, flüssiger zu spielen.“ So soll beispielsweise Löhmann den schnellen „Maxi“ Meyer mit Pässen noch besser in Szene setzen.

Die Neuenkirchener starten in der Meisterschaft beim TSV Bassum, erwarten danach den TSV Weyhe-Lahausen. Die weiteren Gegner sind der SV B-E Steimbke (A), der TuS St. Hülfe-Heede (H) und der SC Twistringen (H). C-Lizenz-Inhaber Cali nennt seine Marschroute: „Das Auftaktprogramm ist lösbar. Die ersten zwei Spiele will ich gewinnen.“ Der als Anlagenmechaniker tätige Kurde, der seit seinem sechsten Lebensjahr in Deutschland lebt, liebt die Gemeinschaft beim TVN: „Ich bin sehr glücklich hier, mir macht es Spaß, alle ziehen voll mit.“