Papachristodoulou macht Rehden froh

Rehdens Außenspieler trifft zum 1:0 in Drochtersen / Muzzicato lobt starkes Kollektiv

+ Patrick Papachristodoulou nahm Maß: Der 20-Jährige traf zum 1:0 in Drochtersen – zu Rehdens zweitem Saisonsieg. - Foto: Krüger

drochtersen - Es war sein 20. Regionalliga-Spiel – erst sein 20. in schon fast eineinhalb Serien für den BSV Rehden. Häufige Reservistenrollen für Patrick Papachristodoulou, im Frühjahr dann ein Kreuzbandanriss mit langer Zwangspause: „Papa“ hatte es beim BSV wahrlich nicht immer leicht. „Aber der Junge macht einfach Spaß und ist momentan richtig gut drauf“, lobte ihn sein Trainer Benedetto Muzzicato gestern, nachdem ihm „Papa“ noch mehr Spaß bereitet hatte: Denn der 20-Jährige traf während des 1:0 (0:0)-Siegs beim Tabellenzwölften SV Drochtersen/Assel zum Tor des Tages, seinem ersten in jenen 20 Einsätzen. Damit stürzte er die Schwarz-Weißen in „unglaubliche Euphorie“, berichtete Muzzicato aus der Kabine. Gleichzeitig warnte der A-Lizenz-Inhaber: „Jetzt müssen wir demütig bleiben und mit dem Blick nach vorn weiter hart arbeiten.“