Palevicius träumt von einer Profi-Karriere

Barnstorf - Von Bernd Pundt. Wenn die Handballer der HSG Barnstorf/Diepholz im September in die neue Oberligaspielzeit starten, wird Laurynas Palevicius nicht mehr zum Aufgebot von Trainer Dag Rieken gehören.

Nach viereinhalb Jahren im Barnstorfer Trikot wechselt der 27-jährige Rechtsaußen im Sommer zurück in sein Heimatland Litauen und schließt sich dort dem Top-Club HC „Dragunas“ Klaipeda an.

Nachdem Palevicius im vergangenen Dezember eine erste Anfrage des litauischen Erstligisten erhalten hatte, reiste er kürzlich während der Osterpause nach Klaipeda, um sich von seinem zukünftigen Verein zu überzeugen. Besonders die sportlich besseren Bedingungen mit zwei Trainingseinheiten am Tag und die Aussicht auf eine Rückkehr in die litauische Nationalmannschaft waren für den gelernten Ergotherapeuten ausschlaggebend für den Vereinswechsel.

„Es ist eine neue Herausforderung für mich. Ich habe in Klaipeda die Möglichkeit, professionell Handball zu spielen und möchte einfach sehen, was ich noch erreichen kann“, gab Palevicius zu verstehen.

Die Vorfreude auf die „neue Herausforderung“ sei groß, doch deshalb falle ihm der Abschied aus Barnstorf keineswegs einfach: „Es ist schon ein komisches Gefühl. Ich bin während meiner Zeit in Deutschland enorm gereift und wurde hier vom ersten Tag an sehr gut aufgenommen. Ich habe viele nette Leute und Freunde kennengelernt, die ich sicherlich sehr vermissen werde. Barnstorf ist zu meiner zweiten Heimat geworden“, blickt der rechte Flügelspieler zufrieden auf seine bisherige Zeit bei der HSG zurück.

Palevicius avancierte nach dem Rücktritt von Nils Mosel aus der ersten Herrenmannschaft im Jahr 2014 zum Stammspieler auf der Rechtsaußenposition und spielt seitdem eine wichtige Rolle bei den Barnstorfern. Auch aufgrund seiner Schnelligkeit ist der Gegenstoßspezialist aktuell mit 137 Treffern der zweitbeste Torschütze seiner Mannschaft hinter dem aktuell verletzten Kamil Chylinski (154), für den die Saison bereits beendet ist.

HSG-Coach Dag Rieken bedauert daher den Abgang seines Leistungsträgers: „Mit Laurynas verlässt uns ein guter Spieler. Er hatte schon immer den Traum, professionell Handball zu spielen und hat sich in den letzten beiden Jahren noch einmal gut entwickelt. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute.“

Morgen wird der Linkshänder beim Heimspiel gegen den VfL Edewecht ein vorerst letztes Mal im Barnstorfer Trikot mit der Rückennummer „11“ auflaufen und alles dafür tun, um sich mit einem Sieg zu verabschieden. Das „Kapitel Barnstorf“, das für Palevicius im Januar 2013 mit einer Heimniederlage gegen den ATSV Habenhausen begann, soll nun also erfolgreich enden.

Palevicius möchte in Zukunft um die litauische Meisterschaft spielen, anstatt um die vorderen Plätze in der Oberliga Nordsee. Der Litauer fühlte sich bei der HSG und in Deutschland wohl. Vermutlich will er deshalb auch eine Rückkehr in seine „zweite Heimat“ nicht gänzlich ausschließen und schmunzelte: „Sag niemals nie.“