Owsianowski und das bittere „Déjà-vu“: Handball-Landesligist HSG Stuhr steigt ab - Sadeghi hört auf

Von: Fabian Terwey

Enttäuschte Mienen: Aschkan Sadeghi (Mitte, im grünen Trikot) und seine Teamkollegen von der HSG Stuhr bedanken sich nach dem Abstieg bei ihren Anhängern für die Unterstützung in der Halle der SG Bremen-Ost. © terwey

Enttäuschung und Frust bei der HSG Stuhr. Der Handball-Landesligist steigt nach der 26:32 (13:15)-Niederlage bei der SG Bremen-Ost in die Regionsoberliga ab. Trainer Mike Owsianowski ärgert der Abstieg aus einem ganz bestimmten Grund.

Bremen – Mit hängenden Köpfen schritten die Stuhrer vor ihren kleinen Fanblock. Die etwa 25 mitgereisten Anhänger spendeten ihrem soeben abgestiegenen Team aufmunternden Applaus. Die HSG-Spieler bedankten sich ihrerseits für die lautstarke Unterstützung. Der Handball-Landesligist hatte am Samstagabend den Matchball zum Klassenerhalt liegen gelassen. Ein Punkt hätte am letzten Spieltag für die Eroberung des Relegationsrangs ausgereicht. Stattdessen muss das Team von Trainer Mike Owsianowski nach der 26:32 (13:15)-Niederlage bei der SG Bremen-Ost runter.

Handball-Landesliga: SG Bremen-Ost - HSG Stuhr 32:26 (15:13) Stuhr: Sadeghi, Brode - Warfelmann, Timmermann (1), Link (2), Peters (5), Gums (3/2), Schneider (4/1), Klusmeyer (1), Przemus (1), Hartwich, Harries (1), Maurer (1), Hähnsen (7).

„Das ist scheiße“, sagte der Trainer zum Abstieg an alter Wirkungsstätte: „Ein Déjà-vu. Alles wie im letzten Jahr.“ Auch in der Vorsaison waren die Stuhrer abgestiegen, retteten sich aber noch, weil der TuS Zeven nach der Spielzeit seine Mannschaft zurückzog. Hoffnung auf ein erneutes Happy End über diesen Weg nahm Staffelleiter Andreas Werner den Stuhrern auf Anfrage am Sonntag: „Wenn noch Teams zurückziehen, füllen wir von unten auf. Der Stuhrer Abstieg ist endgültig.“ Und das allein wegen der verlorenen Vergleiche gegen die punktgleichen Abstiegsrivalen SVGO Bremen (direkt gerettet) und HSG Schwanewede/Neuenkirchen II (Relegation). Zweiter Absteiger neben Stuhr ist laut Werner der VfL Rastede, der als eigentlich gerettetes Team „auf die Klasse verzichtet“ und damit als Tabellenletzter runtergeht.

Owsianowski: „Eigentlich gut genug für die Liga“

„Am meisten ärgert mich an dem Abstieg, dass wir eigentlich gut genug für die Liga sind“, sagte Owsianowski: „Aber die Hinrunde war absolut verkorkst.“ Berufs- und privatbedingte Ausfälle, Verletzungen – so habe das Team meist nur „mit sechs, sieben Leuten“ trainieren können. Die Folge: lediglich sechs Punkte aus den 13 Hinrundenpartien. In der Rückrunde waren es dagegen neun.

Torwart-Routinier Aschkan Sadeghi beendet Laufbahn

Und in der Sporthalle der Hemelinger Bezirkssportanlage war vor den rund 50 Zuschauern durchaus der benötigte zehnte Zähler drin. „Am Willen und am Einsatz hat es nicht gelegen“, meinte Torwart-Routinier Aschkan Sadeghi, der nach Spielende sein Karriereende bekannt gab: „Wir haben heute stark gespielt. In der ersten Halbzeit hatten wir die Chance auf eine Drei-Tore-Führung, aber dann geht dir plötzlich die Flatter.“

Fynn Weber trifft 16-mal für SG Bremen-Ost

Florian Peters mit dem 7:6 (12.) und Steffen Przemus mit dem 8:7 (14.) hatten die Stuhrer zweimal in Führung gebracht. Im zweiten Durchgang hatte die HSG mehrfach die Chance auf den Ausgleich, ließ stattdessen aber abreißen. „Wir wollten das Spiel so lange wie möglich offen halten“, berichtete „Owo“ vom Pausen-Plan gegen seinen Ex-Club: „Aber wir haben Fynn Weber nicht in den Griff bekommen.“ 16-mal traf der Bremer.

Robert Gums und Fabian Hartwich nicht mehr Teil des Kaders

Und so blieb den Stuhrern am Ende nur Frust, Enttäuschung und der Blick nach vorne. „Die Regionsoberliga ist keine einfache Liga. Aber wir haben den Karren in den Dreck gefahren – und da holen wir ihn auch wieder raus“, sagt Owsianowski, der bereits Ende April seine Zusage für die kommende Saison bekannt gegeben hatte. Neben Sadeghi hört auch Robert Gums auf – aus privaten Gründen. Fabian Hartwich steht dem Absteiger nur noch als Standby zur Verfügung.

Spieler des Spiels: Fynn Weber Die Tormaschine der SG Bremen-Ost konnten die Stuhrer nicht stoppen. 16 Tore, davon fünf per Siebenmeter, besorgte Fynn Weber.