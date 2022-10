OSV-Mbappe zerlegt TuS Sulingen: 0:4 – und kein Mittel gegen Hannovers Kiszka

Von: Malte Rehnert

Ausnahmsweise nicht drin: Sulingens Theo Klare blockt mit einer dynamischen Grätsche den Schuss von Hannovers Finn Kiszka, der mit drei Treffern der beste Mann auf dem Kunstrasenplatz war. © rehnert

Er hatte geträumt. Davon, endlich den ersten Heimsieg der Saison einzufahren. Doch als Iman Bi Ria am Samstagnachmittag um kurz vor vier Uhr auf dem Kunstrasenplatz des TuS Sulingen stand, war im Gesicht des Trainers vor allem eines zu sehen: tiefer Frust. Denn was er von seiner Mannschaft gegen den Tabellenzweiten OSV Hannover gesehen hatte, glich eher einem Albtraum – vor allem in der ersten Halbzeit. Am Ende verlor der TuS, auch in dieser Höhe verdient, mit 0:4 (0:3) und verpasste es, an den Erfolg in Steimbke anzuknüpfen und sich im Tabellenkeller ein bisschen Luft zu verschaffen. „Ich habe lange nicht mehr eine so desolate Leistung von uns gesehen“, stöhnte Bi Ria: „Vom Auftreten her war das auf jeden Fall ein Rückschritt. Der Gegner war eine Klasse besser.“

Sulingen – Ganz besonders galt dies für Finn Kiszka. Hannovers Stürmer, schon mit 13 Treffern in zehn Einsätzen angereist, nahm die TuS-Defensive nach allen Regeln der Kunst auseinander. Der 21-Jährige erzielte seine Saisontore 14 bis 16 und vergab auch noch ein paar Hochkaräter. Klar ist: Dieser junge Mann mit der Rückennummer sieben wird auch noch anderen Gegnern erhebliche Probleme bereiten. Die Sulinger schwärmten hinterher geradezu von ihm. „Überragend, nicht zu bändigen, clever und sauschnell“, lobte Bi Ria. Und TuS-Kapitän Lennart Greifenberg ergänzte: „Der ist wirklich krank schnell. Und wie er vor allem die tiefen Läufe macht – das ist schon Mbappe-mäßig.“

Fußball-Landesliga: TuS Sulingen - OSV Hannover 0:4 (0:3) TuS Sulingen: E. Schröder - Rupp (16. Njie), Greifenberg, Fehse (46. Schmidt), Dieckmann (87. Mokua), Miklis (67. Czyborra), HwiTae, Stöver, Rabens, Deveci (46. Hollmeyer), T. Klare.

Tore: 0:1 (9.) Kiszka, 0:2 (18.) Morling, 0:3 (24.) Kiszka, 0:4 (81.) Kiszka.

Schiedsrichter: Leo Heckmann (TSV Asendorf).

Natürlich ist der Vergleich mit dem französischen Weltstar von Paris St. Germain reichlich hoch gegriffen, aber die Spielweisen ähneln sich tatsächlich. Auch Kiszka beeindruckt mit enormem Speed. Von der Rechtsaußenposition zog er mit seiner Top-Geschwindigkeit mehrfach in die Mitte, wartete auf den Steckpass – und ging ab. So auch beim frühen 1:0 (9.), als er ein Zuspiel von Abel Tedros aufnahm, noch Sulingens Keeper Eric Schröder umkurvte und einschob. Oder beim 2:0 (18.). Diesmal parierte Schröder zwar gegen Kiszka, aber Oskar Morling staubte mühelos ab. Das 3:0 machte Kiszka, den Jan Rabens und Emre Deveci auf deren linker Seite fast nie zu fassen bekamen, dann wieder selbst – mit links aus kurzer Distanz, erneut stark bedient von Tedros (24.).

Bi Ria spricht von „Komplettversagen“

Die Gäste aus Hannover brauchten bei ihren überfallartigen Gegenstößen oft nur ein, zwei Kontakte, um riesige Gefahr zu erzeugen. Und die Sulinger ließen sie gewähren, waren nicht eng genug dran, körperlich und auch mental zu langsam. Kiszka scheiterte noch mal an Schröder (30.) – und Deveci verhinderte mit einer spektakulären Rettungsgrätsche den dritten Treffer von Hannovers Rakete (37.). Es hätte also schon deutlich höher stehen können als „nur“ 0:3 aus Sicht der Gastgeber, die bei einem Kopfball von Jan Rabens ihre einzige Chance in Durchgang eins hatten (42.) und insgesamt total enttäuschten. „Ein Komplettversagen“, schimpfte Bi Ria. „Arbeitsverweigerung“, ergänzte Greifenberg.

TuS Sulingen mit zwei „Kleiderschränken“ vorne

Zur zweiten Halbzeit beorderte der TuS-Coach den baumlangen Rabens aus der Verteidigung neben Janik Dieckmann in den Sturm. Nun sollten es vorne zwei „Kleiderschränke“ richten. Kim HwiTae kümmerte sich um Kiszka. Und siehe da: Plötzlich war Sulingen viel besser im Spiel, entwickelte mehr Power – aber eben zu spät. Die beste von mehreren Möglichkeiten hatte Dieckmann, dem Tim Renfordt gerade noch den Ball vom Fuß grätschte (80.). Eine Minute später zündete noch mal der nun nicht mehr ganz so auffällige Kiszka – 4:0 (81.).

„Wir müssen das nun schnell abhaken“, forderte Greifenberg: „Nun geht es gegen Alfeld und Stelingen – zwei extrem wichtige Spiele.“

Spieler des Spiels: Finn Kiszka Ein echter Genuss, ihm zuzuschauen: Wahnsinnig schnell, immer gefährlich: Drei Tore erzielte Hannovers Rakete selbst, am vierten war er maßgeblich beteilgt.