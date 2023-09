Ostwald-Team will seine „Fußstapfen hinterlassen“ – Aufsteiger HSG Phoenix fiebert Landesliga-Start gegen SG Findorff entgegen

Teilen

Was war das für ein grandioses Jahr für die Handballerinnen der HSG Phoenix! Mit Interimstrainer Jörg Entelmann gewannen sie die Meisterschaft in der Regionsoberliga und schafften den Aufstieg in die Landesliga.

Bassum – „Die Euphorie war natürlich da, aber wir haben schnell den Fokus auf die neue Saison gelegt, uns auf die Vorbereitung konzentriert“, betont Dustin Ostwald. Er übernimmt, wie bereits Ende der vergangenen Saison angekündigt, das Traineramt von Entelmann. Für Ostwald ist es eine Heimkehr, er war bereits mit einigen Phoenix-Spielerinnen aus der jetzigen Mannschaft in der A-Jugend erfolgreich. Auch für Antonia Hanke ist es eine Rückkehr. Nach einem einjährigen Abstecher bei HSG Bruchhausen-Vilsen tritt sie wieder für ihren Heimatverein an. Weitere Neuzugänge sind Wiebke Heidorn (spielte auch für Vilsen, zuletzt für den TSV Intschede), Luna Sieveke aus der eigenen A-Jugend sowie Sharon Weimann. Auch vier Abgänge müssen die Phoenix-Damen verkraften: Nele und Jule Schwarze sowie Ida Fitting studieren, Saskia Labbus zog um. „Ich habe eine junge Mannschaft beisammen, die ein mega Teamgeist auszeichnet“, schwärmt Ostwald.

Mit der Vorbereitung war er zufrieden. „Wir konnten gut trainieren, hatten keine verletzungsbedingten Ausfälle zu beklagen. Das hoffe ich natürlich auch für die Saison. Wir wollen verletzungsfrei durchkommen, uns von Spiel zu Spiel verbessern. Wichtig ist, dass der Spaß am Spiel nicht zu kurz kommt“, wünscht sich der HSG-Coach. Als Neuling kann es im ersten Jahr nur um den Klassenerhalt gehen. „Als Underdog kann viel passieren. Klar hoffen wir, ein wenig unsere Fußstapfen in der Liga zu hinterlassen. Ziel ist es, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Alles, was darüber hinaus passiert, ist für uns ein zusätzliches Bonbon“, formuliert Ostwald.

Der Saisonstart könnte kaum schwerer sein: Am Samstag (15.00 Uhr) ist in der Bassumer Halle die SG Findorff zu Gast. In der vergangenen Saison trennten beide Teams noch zwei Spielklassen. Den Oberliga-Absteiger sieht Ostwald als Titelkandidaten Nummer eins. Diese Aufgabe ist aber auch dankbar, gegen solch einen Gegner kann die HSG ohne Druck aufspielen.

Stenogramm Zugänge: Antonia Hanke (HSG Bruchhausen-Vilsen), Wiebke Heidorn (TSV Intschede), Luna Sieveke (eigene A-Jugend), Sharon Weimann Abgänge: Nele Schwarze, Jule Schwarze, Ida Fitting (alle Studium), Saskia Labbus (Umzug) Restkader: Mona Gottwald, Naomi Mbiyeya - Franziska Sprick, Carolin Abeln, Katharina Kriegel, Amelie Schwarze, Gina Meyer, Jacqueline Hanke, Lale Steimke, Madita Bekefeld, Mia Rasche, Stefanie Gerding, Nele Eichberger, Mareen Kunze, Lale Theile Trainer: Dustin Ostwald (im ersten Jahr) Saisonziel: Klassenerhalt Favorit: SG Findorff