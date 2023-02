Tischtennis-Bezirksliga: Stuhr-Heiligenrode II rettet sich vorzeitig - Twistringer Meisterschaft Frage der Zeit

Von: Carsten Drösemeyer

Alles im Lot: Sascha Sanders holte mit der TTG Stuhr-Heiligenrode II drei Siege. © töb

Der SC Twistringen eilt in der Tischtennis-Bezirksliga weiterhin mit Siebenmeilen-Stiefeln der Meisterschaft entgegen: Mit 9:2 fertigten Spitzenspieler Jens Kramer und Co. den SC Uchte ab und bauten so ihr Punktekonto auf makellose 22:0 Zähler aus. Es ist also nicht mehr fraglich, ob Twistringen den Titelgewinn feiern wird – einzig der Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Twistringen/Stuhr – Ebenfalls sicher kann die TTG Stuhr-Heiligenrode II für eine weitere Bezirksliga-Saison planen. Erst knockte Heiligenrodes Reserve das Schlusslicht SV Erichshagen II mit 9:1 aus, dann triumphierte die TTG mit 9:3 beim Achten TuS Gümmer II und zwang einen Tag später auch den Vorletzten SC Uchte mit 9:3 zur vorzeitigen Rettung in die Knie.

SC Twistringen - SC Uchte 9:2: „Wir hatten von Beginn an alles im Griff“, freute sich SCT-Kapitän Jens Kramer über zwei leicht verdiente Punkte. Wobei es Twistringen in die Karten spielte, dass die Gäste ohne ihr bockstarkes Spitzenduo Oliver Neumann/Andreas Ledig angereist waren.

So brannte aus Sicht der Hausherren rein gar nichts an. Lediglich ein Doppel ging über die Wupper und Routinier Lars Kramer unterlag unglücklich mit 9:11 im Entscheidungssatz gegen SCU-Youngster Jannik Heineking (Sohn der Uchter Legende Jens Heineking).



Ansonsten beherrschte Twistringen das Geschehen nach Belieben und machte schließlich durch den klaren Dreisatztriumph von Marvin Kramer über Matthias Deterding das ungefährdete 9:2 endgültig perfekt. Entsprechend positiv fiel das Fazit von Leitwolf Kramer aus: „Das war der nächste Schritt auf dem Weg in die Bezirksoberliga.“

TTG Stuhr-Heiligenrode II - SV Erichshagen II 9:1: Pflichtaufgabe gelöst: Gegen das überforderte Schlusslicht aus Erichshagen zählte für die TTG nur ein Sieg – und den fuhr das Kreisteam auch in äußerst souveräner Manier ein.



Nur der alte Fuchs Volker Böhner verschluckte sich mit 10:12 im fünften Satz an Marco Peckart, wetzte seinen Patzer aber später wieder aus. Durch einen klaren Viersatztriumph im Spitzeneinzel über Ronald Hennig setzte Böhner den Schlusspunkt zum auch in der Höhe verdienten 9:1.



TuS Gümmer II - TTG Stuhr-Heiligenrode II 3:9: Deutlich mehr gefordert wurde Heiligenrodes Reserve dann einen Tag später vom Tabellenachten aus Gümmer. Praktisch mit dem letzten Tropfen Benzin im Tank rettete sich das TTG-Duo Uwe Hünnekens/Henning Witte gegen das ausgebuffte TuS-Gespann Bernd Heyne/Ulrich Wille mit 12:10 im Entscheidungssatz ins Ziel und verhinderte so einen 1:2-Fehlstart. Dieser knappe Erfolg beflügelte die Gäste derart, dass sie danach unwiderstehlich auf 8:2 davonzogen. Anschließend verlor Heiligenrodes Nummer zwei Sascha Sanders zwar noch einmal gegen Tim-Bjarne Lohrke, doch im Altmeisterduell schickte TTG-Blocklegende Marius Hubert mit 14:12 im fünften Durchgang Bernd Heyne auf die Bretter und machte das 9:3 damit perfekt.

TTG Stuhr-Heiligenrode II - SC Uchte 9:3: So jagt man das Abstiegsgespenst vom Hof: Heiligenrode musste erneut gegen ein Kellerkind ran – und ließ sich gegen den Vorletzten aus Uchte selbst von einem 1:2-Doppelrückstand nicht aus dem Konzept bringen.

Da im weiteren Spielverlauf nur noch Sanders von Uchtes Nummer eins (in Abwesenheit von Neumann und Ledig) Thomas Kirchner ausgeblockt wurde, beseitigte der abschließende Viersatztriumph von „Golden-Oldie“ Hubert über Thorsten Walke zum 9:3-Endstand die letzten Restzweifel am Klassenerhalt des Kreisteams. Allerdings fiel Heiligenrodes Erfolg etwas zu hoch aus. Denn: Beim Stand von 5:3 mussten nacheinander Wolfgang Pelka, Böhner sowie Sanders schon sämtliche Register ziehen, um jeweils in fünf Sätzen die Vorentscheidung zu erzwingen.



Aber ein gutes Pferd springt halt eben nur so hoch, wie es muss. Nach diesem makellosen „Dreierpack“ kommt die TTG-Reserve mittlerweile auf beruhigende 14:12-Zähler und muss nicht mehr nach unten schauen. Der Klassenerhalt ist sicher.