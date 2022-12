Sportlerwahl: Marc Pallentien ist „Opa Palle“ – das Fußball-Phänomen

Von: Malte Rehnert

Noch immer mittendrin: Marc Pallentien kriegt einfach nicht genug vom Fußball. Aktuell spielt er für den Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede - mit fast 50 Jahren. © Tom Wilck

Mit fast 50 noch topfit und total fußball-verrückt: Marc Pallentien hat einen Stammplatz und ist absolute Führungskraft beim Fußball-Bezirksligisten TuS St. Hülfe-Heede - mit 49,5 Jahren. Wie geht das? Wie macht er das? „Opa Palle“ verrät es hier.

St. Hülfe – „Palle“ – so kennt ihn eigentlich jeder auf den Fußballplätzen der Region. Doch seit ein paar Monaten führt Marc Pallentien noch einen zweiten Spitznamen. Den hat er sich selbst gegeben – die Anekdote dazu ist herrlich.

Als er im Sommer vom Kreisliga-Absteiger Barnstorfer SV zum Bezirksliga-Aufsteiger TuS St. Hülfe-Heede gewechselt war, nahmen ihn die neuen Teamkollegen direkt in ihre WhatsApp-Gruppe auf. „Da habe ich dann einfach geschrieben, dass sie mich gerne Opa oder Papa nennen können“, erzählt Pallentien und lacht: „Seitdem rufen mich dort alle nur noch so. Opa, oder auch mal Großvater. Ich glaube, einige kennen meinen richtigen Namen gar nicht . . .“

Was alle St. Hülfer inzwischen aber ganz genau wissen: Dieser Typ, in seiner langen Karriere viel herumgekommen (TuS Sulingen, Barnstorfer SV, Blau-Weiß Lohne, BSV Rehden, SC Twistringen, SG Diepholz, VfL Oythe, TuS Wagenfeld), altert anscheinend nicht. Er ist ein echtes Phänomen. Mit 49 Jahren und sechs Monaten Stammkraft und Leistungsträger in der Bezirksliga: Wow, einfach wow!

Da drängt sich natürlich die Frage auf: Wie macht er das bloß? Gute Gene? „Nicht, dass ich wüsste“, sagt Pallentien und schmunzelt. Besondere Ernährung? „Auch nicht, ich esse nicht gesünder als andere.“ Glück mit Verletzungen? „Ja, das schon.“ Mit einer Meniskusverletzung fiel er mal ein paar Wochen aus, „ansonsten hatte ich nichts Gröberes.“

Mag auch daran liegen, dass er seinem liebsten Hobby noch immer mit großem Ehrgeiz und viel Disziplin nachgeht. Die Montagskickerrunde in Aschen. Dort spielt er auch noch in der Altliga-Mannschaft. In St. Hülfe verpasste er nach eigener Aussage keine Trainingseinheit, zudem geht er „drei- bis viermal pro Woche laufen. Denn wer rastet, der rostet.“

Nach den Spielen geht‘s eigentlich. Aber wenn ich zu Hause auf dem Sofa liege und dann wieder hochkomme, merke ich‘s.

Kurzum: Pallentien, seit 18 Jahren mit Freundin Verena zusammen und in Diepholz sesshaft geworden, ist mit 49,5 Jahren topfit und kann der deutlich jüngeren Konkurrenz die Stirn bieten – auch im eigenen Team.

„,Palle‘ ist bei uns eine Überraschung der Saison“, lobt sein Trainer Nils Jakobsen: „Er wusste um die Stärke unseres Kaders, um die hohe Intensität – aber das hat ihn motiviert, das tut ihm gut. Und er hat auch bei den ekligen Einheiten immer voll mitgezogen. Davon profitiert er.“ Der Beleg: 16 von 16 möglichen Spielen für den Tabellenfünften, 1 421 Minuten Einsatzzeit. Und ein Tor machte er auch. „Man ist noch gefährlich“, sagt Pallentien, der früher ein sehr erfolgreicher Torjäger war. Beim SC Twistringen beorderte ihn Trainer Uwe Küpker dann in die Abwehr. Das Experiment mit zwei klassischen Goalgettern (Michael Geisler und Pallentien) hatte nicht so recht geklappt. „Dann ging ich nach hinten, ,Geisi‘ blieb vorne und traf plötzlich wieder. Seitdem bin ich Innenverteidiger“, erzählt „Opa Palle“.

Wir kriegen ihn einfach nicht ruhig.

Seine extreme Kopfballstärke hat er sich bewahrt, nur beim Tempo merkt der Industriekaufmann mitunter, dass die gegnerischen Stürmer locker seine Söhne sein könnten. Als Beispiel nennt er Joshua Brandhoff vom TuS Sudweyhe: „Der ist mit Ball schneller als ich. Da kann ich machen, was ich will – da komme ich nicht hinterher.“ Die Nachteile beim Speed versucht er, mit Erfahrung und Übersicht wettzumachen – klappt ziemlich gut. Jakobsen schwärmt zudem von „dieser Ruhe am Ball und in der Kabine. ,Palle‘ wird nie hektisch und ist immer gut drauf.“

Alles Gründe, warum der Coach den ehrgeizigen Routinier gerne auch 2023/24 im St. Hülfer Trikot sehen würde – mit dann 50. Stand jetzt spricht nichts dagegen, meint Pallentien. Er entscheidet Jahr für Jahr, wie es sportlich weitergeht und sagt: „Ich habe voll Bock auf Fußball – das ist mein Leben.“