Marcordes übernimmt den TuS Lutten

Die Zeit in Wetschen ist bald abgelaufen. Danach geht es für Oliver Marcordes zum TuS Lutten.

Oliver Marcordes, Noch-Trainer des Landesligisten TSV Wetschen, coacht ab dem Sommer den Vechtaer Kreisligisten TuS Lutten.

Lutten – Jetzt ist es raus: Oliver Marcordes, momentan noch Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen, wird in der kommenden Saison den TuS Lutten übernehmen. Lutten spielt aktuell in der Kreisliga Vechta und ist dort Tabellenführer. Lediglich RW Visbek (zwei Punkte schlechter) könnte dem TuS in Sachen Bezirksliga-Aufstieg noch in die Suppe spucken. Die restlichen Teams sind meilenweit entfernt. Marcordes wurde am Freitag den Luttenern auf der Jahreshauptversammlung vorgestellt. Der 42-Jährige übernimmt das Amt von Andreas „Zico“ Lübbehusen, der zum VfL Oythe wechseln wird.

In einer Pressemitteilung freut sich der Luttener Vorstand schon auf Marcordes: „Wir wollten die Nachfolge von Andreas Lübbehusen zeitnah klären. Bereits nach der ersten Kontaktaufnahme und dem sich anschließenden Gespräch war uns bewusst, dass Oliver der ideale Kandidat ist. Es war uns wichtig jemanden zu finden, der nicht nur fachlich überzeugt, sondern auch menschlich zu unserer Mannschaft und dem TuS passt. Bei Oliver hatten wir schnell das richtige Gefühl“, teilte Luttens Liga-Obmann Marius Kröger mit.

Marcordes selbst freut sich schon auf seine neue Aufgabe: „Ich hatte auf die Landesliga Hannover einfach keine Lust mehr und wollte es ohnehin ruhiger angehen lassen. Ich habe auch einige Anfragen anderer Clubs abgelehnt. Es hätte sogar sein können, dass ich aus beruflichen Gründen erst einmal eine komplette Pause mache.“

Aber dann kam Lutten um die Ecke. Marcordes: „Stimmt. Die haben sich sehr um mich bemüht. Es waren wirklich gute Gespräche. Zudem wollte ich schon immer mal im Bezirk Weser-Ems oder auch im Kreis Vechta arbeiten. Ich wohne in Rehden. Da ist Lutten schließlich nicht aus der Welt. Mich reizt einfach, dass der Fußball in diesem Kreis/Bezirk noch einen hohen Stellenwert hat. Lutten hat selbst in der Kreisliga bei Heimspielen so etwa 200 Zuschauer im Schnitt. Davon kann in der Landesliga in Wetschen nicht die Rede sein. Zudem hat mich das Konzept überzeugt, denn Lutten setzt verstärkt auf Spieler aus dem ganz engen Umfeld. Am Freitag stand mit meiner Vorstellung jetzt Lutten im Vordergrund, aber danach spielt bei mir wieder Wetschen bis zum Saisonende die erste Geige.“ töb