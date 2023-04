Marcordes gefällt es auf den zwei Hochzeiten: Wetschen vor Doppelpack in Landesliga und Bezirkspokal

Von: Cord Krüger

Finn Raskopps letztes Rennen – für diese Saison: Berufsbedingt reist Wetschens Rechtsverteidiger nach dem Landesliga-Spiel gegen Garbsen nach Spanien. Das Pokal-Viertelfinale in Halvestorf verpasst er. © Krüger, Cord

„Wir wollen in dieser Saison etwas holen“, sagt Oliver Marcordes. Der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wetschen will im Heimspiel am Samstag gegen den TuS Garbsen einen Dreier holen, um im Titelrennen zu bleiben, und am Montag mit einem Sieg gegen die SSG Halvestorf-Herkendorf ins Bezirkspokal-Halbfinale einziehen.

Wetschen – Gut, dass Tim Piontek am Samstag mit seinem HSC BW Tündern beim TSV Wetschen war! Nicht nur, weil der Trainer und sein Fußball-Landesligist bei der 1:3-Niederlage die Punkte an der Bruchstraße ließen, sondern weil der bestens informierte Piontek seinen Kollegen Oliver Marcordes noch mit reichlich Wissenswertem über Wetschens kommende beiden Gegner versorgte.

Erstens nannte ihm Tünderns lebende Legende – mit 20 HSC-Jahren als Spieler und Übungsleiter – diverse Gründe, warum der TuS Garbsen Mitte April bei den Blau-Weißen mit 1:0 gewann. „Das ist eine unangenehme, kompakte Truppe, die einem schnell den Schneid abkaufen kann“, sagt Marcordes über den Landesliga-Neunten, der am Samstag ab 16.00 Uhr beim Tabellenvierten antritt. Zweitens warnte Piontek den B-Lizenz-Inhaber mit Blick auf den Maifeiertag vor der SSG Halvestorf-Herkendorf, wo die Wetscher ab 15.00 Uhr um den Einzug ins Bezirkspokal-Halbfinale kämpfen. Eine „fußballerisch starke Mannschaft, die spielen will“, erklärt Marcordes: „Es wäre Käse, einfach nur zu sagen: Das ist ja nur ein Bezirksligist“, fordert er Obacht vor dem Spitzenreiter der Staffel 5.

Mit der nötigen Einstellung ist der 42-Jährige allerdings optimistisch, dass sein Team nach dem schlauchenden Wochenende weiter auf zwei Hochzeiten tanzt: „Wir wollen in dieser Saison etwas holen“, sagt er mit Blick auf den Pokal und das nach wie offene Meisterschaftsrennen mit drei Spielen weniger als Spitzenreiter Eilvese.

Die Nachholpartie am Dienstag in Godshorn haben schon mal alle „gut über die Bühne gebracht“, sagt der TSV-Trainer über den 3:0-Sieg – und setzt fast zu einer Einzelkritik an: „Christoph Hainke spielt nach seiner Entscheidung wie ausgewechselt“, lobt er den Zehner, der vorige Woche seinen Abschied in Richtung SFN Vechta angekündigt hatte. Außenspieler Ricardo Tenti treffe „fast in jedem Spiel“, seinem Offensivkollegen Torge Rittmeyer und Maris Thiry als Sechser attestiere er „einen richtig starken Auftritt“.

Derart doppelt besetzt, konnte sich Marcordes sogar das Schonen einiger Stammkräfte erlauben. Mittelfeldmann Kevin Reinking durfte in Godshorn nach seiner leichten Zerrung ebenso noch zusehen wie Phil Schwierking mit seiner genähten Kopfplatzwunde.

Sören Sandmann und Ramiz Pasiov fehlen Wetschen

Am Samstag muss aber zumindest Schwierking wieder ran, denn Innenverteidiger Sören Sandmann ist privat verhindert – ebenso wie Ramiz Pasiov, der diese Position ebenfalls ausfüllen könnte. Alen Suljevic käme nach seinem Handbruch ebenfalls wieder in Betracht, den lange verletzten Tino Senkler hat es kurz vor seiner Rückkehr nun hingegen mit einer Oberschenkelzerrung erwischt.

Am Montag nicht mehr dabei ist zudem Finn Raskopp. Der angehende Erzieher ackert am Samstag letztmals in dieser Saison auf der rechten Abwehrseite, ehe er am Sonntag für ein Praktikum nach Spanien fliegt.