Oldenburgs Kamer Krasniqi vor Pokalkracher: „Die Zeit in Rehden war lehrreich“

Von: Daniel Wiechert

Elegante Bewegungen, explosive Dynamik und exquisite Schusstechnik: All dies zeigt Kamer Krasniqi seit dem Sommer im Trikot des VfB Oldenburg. © imago images / Eibner

Wiedersehen in den Waldsportstätten: Oldenburgs Kamer Krasniqi spricht vor dem Viertelfinale des NFV-Pokals (Mittwoch/19.00 Uhr) bei seinem Ex-Verein BSV Rehden. Der 26-Jährige verrät, warum er die Schwarz-Weißen weiter fest im Herzen trägt und wie er bei einem eigenen Treffer in den Waldsportstätten reagieren würde.

Rehden – Kamer Krasniqi beginnt das Gespräch mit einem Kalauer. „Über Rehden können wir gerne immer reden“, entgegnet der 26-Jährige auf die spontane Interview-Anfrage. Der Mittelfeldspieler zeigt sich gut gelaunt – und hat dazu auch allen Grund. Krasniqi, dessen Freund der Fußball ist, sorgt seit Sommer mit dem Aufsteiger VfB Oldenburg für Furore in der 3. Liga. Am Mittwochabend um 19.00 Uhr kommt es im Viertelfinale des NFV-Pokals zum Wiedersehen mit dem BSV Rehden. Warum er die Schwarz-Weißen weiterhin fest im Herzen trägt und wie er bei einem eigenen Treffer in den Waldsportstätten reagieren würde, verrät Krasniqi im Interview.

Kamer Krasniqi, am Mittwoch ist es so weit: Wie wird es sein, plötzlich in der Rehdener Gästekabine Platz zu nehmen?

Solche Geschichten schreibt der Fußball ja gerne. Man geht weg – und denkt sich, wann sieht man sich wohl je wieder? Und dann ist es schon ein paar Monate später der Fall. Im Frühjahr war ich noch Mannschaftskapitän beim BSV Rehden, und nun fahre ich als Gegner in die Waldsportstätten. Aber ich werde es hinkriegen, die richtige Kabine zu finden (lacht).

Hängt Ihr Herz noch ein wenig am BSV Rehden?

Auf jeden Fall. Es war eine super Zeit – und auch eine sehr lehrreiche für mich. Ich bin den Verantwortlichen um Friedrich Schilling oder auch Michael Hohnstedt sehr dankbar. Ich habe mich dort nicht nur als Fußballer weiterentwickelt, sondern bin auch als Mensch gereift.

Inwiefern?

Ich bin ja damals nach dem Aufstieg in die 2. Liga vom VfL Osnabrück gekommen, von einem Verein also, der natürlich auch aus der Historie ganz andere Profi-Strukturen hat als Rehden. Ich hatte also seit Jahren meine festen Abläufe bei meinem Heimatverein VfL Osnabrück. Dann kam ich nach Rehden und musste mich erst mal an den neuen Rhythmus gewöhnen, auch die weiten Autofahrten zum Training waren ja neu für mich. Hinzu kam das Rehdener Modell „Fußball und Arbeit“. Ich durfte sozusagen erstmals die in Anführungszeichen normale Arbeitswelt kennenlernen. Das sind so Sachen, bei denen ich einfach wirklich viele Einblicke gewinnen durfte. Das war für mich lehrreich, um auch als Persönlichkeit noch mal zu reifen.

Die Zeit beim BSV Rehden scheint Sie geprägt zu haben. Sie wurden in der laufenden Saison schon häufiger als Zuschauer bei Rehden-Spielen gesichtet, flachsten dann auch viel mit Ex-Kollegen wie Pierre Becken. Ist der Draht also noch eng?

Mit Pierre habe ich noch sehr, sehr guten Kontakt. Er war in Rehden so etwas wie ein großer Bruder für mich – und das ist er immer noch. Wir treffen uns auch häufiger. Aber nicht nur mit ihm. Ich mag es, die alten Rehdener Kollegen zu treffen und auch die Verantwortlichen, die mir im Sommer den Wechsel zum VfB Oldenburg in die 3. Liga auch wirklich gegönnt haben, das habe ich gespürt.

Ein Gespür müssten Sie auch für den bisherigen Saisonverlauf Rehdens haben, Sie haben – wie angesprochen – schon ein paar Spiele live besucht. Wie gefällt Ihnen, was Sie gesehen haben?

Sie gefallen mir ganz gut, ich weiß, wie der Trainer tickt, ich weiß, wie das Team tickt. Ich erkenne da schon die klare Handschrift von Kristian Arambasic. Ich hoffe und glaube auch, dass Rehden eine gute Regionalliga-Saison spielen wird. Da drücke ich auch fest die Daumen, nur im Pokal müssen sie dieses Mal zurückstecken.

Würden Sie jubeln, wenn Sie in den Waldsportstätten ein Tor erzielen?

Beim 4:3 vor einigen Wochen gegen meinen Ex-Club Osnabrück habe ich zwar nicht selbst getroffen, aber trotzdem gefeiert. Als Fußballer freust du dich nun mal über Tore, da kontrollierst du deine Gefühle nicht. Man sollte jetzt nicht vor die Fankurve rennen und provozieren. Aber wenn man sich in der Aktion freut, ist das, glaube ich, nur menschlich.

Arambasic: „Druck hat nur Oldenburg“ Kristian Arambasic hat zwei Hauptwünsche für den Mittwochabend. „Ich hoffe auf eine Atmosphäre, die dem Spiel würdig ist“, sagt der Trainer des BSV Rehden vor dem Viertelfinale im NFV-Pokal gegen den VfB Oldenburg (Mittwoch/19.00 Uhr). Zweitens setzt er auf einen unbeschwerten Auftritt seines Regionalligisten: „Für uns ist es doch eigentlich ein total einfaches Spiel. Den Druck hat nur Oldenburg, sie müssen weiterkommen.“

Arambasic ist durchaus beeindruckt von der Mannschaft seines Trainerkollegen Dario Fossi, die als Aufsteiger nach elf Spieltagen auf Platz neun der 3. Liga steht: „Sie haben bisher wirklich tolle Spiele abgeliefert, aber auch wir sind zu Hause in der Liga noch ungeschlagen. Deshalb sollten wir auch gegen diesen übermächtigen Gegner mit breiter Brust auf den Platz gehen.“

Bei den Gastgebern bessert sich auch die Personallage. Josip Tomic (Knöchelverletzung) bekam jüngst beim 2:1 gegen Flensburg schon einige Minuten, Kapitän Pierre Becken (Rippenblessur) bekam das „Go vom Arzt“, wird im Kader sein.



Freude dürfte Ihnen auch der bisherige Saisonverlauf bereiten. Ihr Verein VfB Oldenburg spielt als Aufsteiger bisher eine starke Drittliga-Saison. Sie persönlich standen in allen elf Saisonspielen in der Startelf. Wie bewerten Sie die ersten Monate bei den „Blauen“?

Ich habe mich wirklich direkt hier wohl gefühlt, mich sehr gut eingefunden. Wir haben als Mannschaft gezeigt, dass wir in der 3. Liga angekommen sind – und das Gefühl habe ich auch für mich persönlich. Es freut mich, dass der Schritt so geglückt ist, dass ich keine Eingewöhnungszeit brauchte. Da fühle ich mich auch bestätigt, dass sich harte Arbeit immer auszahlt. Wer meinen Weg verfolgt hat, weiß, dass ich es nicht geschenkt bekommen habe, jetzt regelmäßig in der 3. Liga beim VfB Oldenburg spielen zu dürfen.

Wie groß ist der Unterschied zwischen der Regionalliga und der 3. Liga?

Die ganzen Abläufe sind in dieser Liga einfach noch mal professioneller, allein wenn man sich die Infrastruktur mit den ganzen bundesligareifen Stadien anschaut. Und natürlich ist die Qualität auch noch mal höher. Aber um sich auf die 3. Liga vorzubereiten, ist die Regionalliga meiner Meinung nach eine wertvolle Erfahrung, eine gute Schule. Und die durfte ich beim BSV Rehden durchlaufen. Auch deshalb ist und wird der BSV Rehden für mich immer eine besondere Station bleiben.