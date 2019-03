Hoppe gewinnt bei Hallenturnier in Bassum S*-Springen

Bassum – Paweena Hoppe und der zehnjährige Wallach Call me Baby Blue waren schnell, sehr schnell im Stechen des S*-Springens. Mit 38,88 Sekunden und einer fehlerfreien Runde verwiesen die Amazone vom RSC Handorf-Langenberg und ihr Vierbeiner in der Reithalle des RFV Diek-Bassum die Konkurrenz auf die Plätze. Das spannende Finale des eintägigen Hallenspringturniers in Bassum war ganz nach dem Geschmack des Publikums.

2018 hatten der Springreiterin aus dem Stall Wernke in Holdorf noch rund zwei Zehntelsekunden zum Sieg in der schweren Prüfung gefehlt. Das war diesmal anders. Schon im Normalparcours legte Paweena Hoppe auf dem braunen Hannoveraner eine flotte Nullfehlerrunde hin. Neben ihr blieben nur ihre Vereinskollegin Pia Wernke und Marvin Drenkhahn (TG Wohlde) ohne Strafpunkte und qualifizierten sich für das Stechen. Dort kamen beide aber nicht an die Leistung der Siegerin heran. Marvin Drenkhahn benötigte auf Tailormade Conthaura 42,11 Sekunden. Bei Pia Wernke und Little Crazy Jumper Rang stoppte die Uhr zwar bei 37,90 Sekunden – allerdings war eine Stange gefallen. Damit wurde das Paar Dritter.

Mit dem Ausgang der schweren Prüfung hatten die Springreiter aus dem Kreispferdesportverband Diepholz zwar nichts zu tun, das sah in den übrigen Prüfungen jedoch anders aus. Zu den fleißigen Schleifensammlern zählten Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See), Ricardo Tenti (RV Wagenfeld), Andreas und Carola Wegener (RV Lembruch) sowie Kevin Martsch (RFV Okel). „Von sieben Runden war ich in sechs platziert“, strahlte der Springreiter. Vier junge Pferde hatte er zum Abschluss der Hallensaison nach Bassum mitgebracht, darunter den siebenjährigen Holsteiner Quando Vengo. „Er hat eine super Technik, eine super Einstellung und sehr viel Cleverness“, ist er von dem Fuchswallach begeistert.

+ Sehr zufrieden: Kevin Martsch vom RFV Okel holte beim Hallen-Springturnier in Bassum aus sieben Runden sechs Platzierungen. Auf Quando Vengo sicherte er sich in der zweiten Abteilung des M*-Springens Rang zwei. © Rohlfing

„Das Turnier war eine Werbung für den Springsport“, freute sich Turnierleiter Enno Buschmann. Auch mit den Zuschauerzahlen war der Vereinsvorsitzende des RFV Diek-Bassum zufrieden. „Die Kulisse bot einen guten Rahmen für die einzelnen Prüfungen, und zum Höhepunkt beim S*-Springen war die Tribüne fast voll.“ Insgesamt standen sieben Prüfungen auf dem Programm.

„Trotz schlechter Wetterbedingungen hatten wir eine sehr hohe Teilnehmerzahl“, resümierte Buschmann. Die Starterfüllung habe zwischen 70 und 80 Prozent gelegen. „Die Teilnehmer waren sehr zufrieden mit der Veranstaltung und haben das Umfeld sowie die sportlichen Bedingungen gelobt.“ Das bekräftigte Martsch (RFV Okel): „Ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier. Ich komme jedes Jahr hierher.“ Der Veranstalter gebe sich viel Mühe, unterstrich der Springreiter.

sor