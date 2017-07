TSV Okel feuert Trainer Uwe Vogel

Ex-Spieler Christian Stubbemann übernimmt

War von seiner Entlassung enttäuscht: Okels ehemaliger Trainer Uwe Vogel.

Okel - Fußball-Kreisligist TSV Okel hat sich überraschend von seinem Trainer Uwe Vogel getrennt. Das bestätigte der Verein am Mittwoch in einer Mitteilung. „Wir hatten uns am Ende der Saison zusammengesetzt und beschlossen, dass wir der Mannschaft neue Impulse geben möchten“, sagte Okels Fußball-Spartenleiter Holm Holthusen.