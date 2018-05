Ohnmacht weicht dem Rausch

Drochtersen - Von Daniel Wiechert. Bastian Helms hob ab – mit einer Sprungeinlage und anschließender Grätsche unterband er gekonnt einen aussichtsreichen Konter von Teutonia 05 Ottensen. „Gut gemacht!“, brüllte Teamkollege Jannik Bender. Das Duo verkörperte in dieser Szene Einsatzbereitschaft und Wir-Gefühl. Jene Attribute sorgten dafür, dass dem Brinkumer SV eine Wiederauferstehung in der Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga gelang. Auf das 0:7-Debakel bei Holstein Kiel II ließ der Bremen-Liga-Meister einen 6:4 (1:1)-Sieg gegen Teutonia auf neutralem Platz in Drochtersen folgen.

Ausgerechnet Bender und Helms also. Jene Doppelsechs, die sich bei einem Zusammenprall in Kiel schwere Kopfverletzungen (Platzwunde und Schädelprellung) zugezogen hatte. „Ohne die beiden hätten wir heute nicht gewonnen“, stellte Brinkums Coach Dennis Offermann unumwunden fest. Erst kurz vor dem Spiel hatte das Duo sein Go gegeben. „Die beiden haben gesagt, dass sie dem Team unbedingt helfen wollen“, betonte Offermann: „Das zeigt, wie die Jungs hier ticken.“

Allerdings hatten Bender und Helms den ersten Tiefschlag auch nicht verhindern können. Bereits in der dritten Minute gelang Ottensens Gerrit Alexander Pressel nach einer Ecke per Kopf das 1:0 für den Dritten der Oberliga Hamburg. „Gerade nach so einem schlechten Spiel wie in Kiel ist so ein früher Rückstand eigentlich tödlich“, sagte Offermann: „Daher muss ich meiner Truppe Riesen-Komplimente aussprechen. A, weil sie nicht eingebrochen ist nach dem 0:1. Und B, weil sie danach das taktische Konzept gut umgesetzt hat.“

Das war ab der 20. Minute der Fall. Zuvor waren die Brinkumer stets einen Schritt zu spät in die Zweikämpfe gekommen, bei eigenem Ballbesitz agierten sie zu hektisch. Doch sie fanden ab Mitte der ersten Halbzeit Lücken in Teutonias Abwehr. Eine davon nutzte Saimir Dikollari. Nach einem Stellungsfehler von Ottensens Seyhmus Atug war Brinkums Stürmer frei durch und traf mit einem perfekten Heber zum 1:1 (34.). Nur vier Minuten später hatte Brinkums Jürgen Heijenga die Führung auf dem Fuß. Doch statt selbst zu schießen, suchte der Innenverteidiger den Querpass auf Ali Ibrahimi, die falsche Entscheidung.

Aber halb so schlimm. Nach der Pause spielten die Brinkumer den Gegner schwindelig. „Wir wollten über die Sechser- und Zehnerposition für Alarm in den Schnittstellen der gegnerischen Abwehr sorgen“, verriet Ottermann. Und das ging auf.

Vier Minuten nach dem Seitenwechsel erlief Malik Gueye einen Steilpass, im Strafraum brachten ihn Keeper Semir Svraka und Verteidiger Seyhmus Atug zu Fall – Foulelfmeter. Dikollari versenkte sicher unten links zum 2:1 (50.). Kurz danach lagen sich die Brinkumer erneut in den Armen, als Marcel Dörgeloh nach Rechtsflanke Benders einköpfte – 3:1 (56.). Teutonia stellte das Spiel durch einen verwandelten Foulelfmeter von Aytac Erman (62.) wieder scharf. Allerdings hatten die Brinkumer keine Lust auf Spannung. Dikollari (63.) zum Dritten und Ali Ibrahimi (68./75.) sorgten für klare Verhältnisse – 6:2. Jeton Arifi (81./90.) machte das Ergebnis für Teutonia etwas erträglicher.

Während der Hamburger Vertreter mit null Punkten in der Aufstiegsrunde dasteht, haben die Brinkumer jetzt die Gelegenheit, aus eigener Kraft aufzusteigen. Dafür brauchen sie am Mittwoch einen Heimsieg gegen den VfL Oldenburg, Vize der Oberliga Niedersachsen. Los geht es um 19.30 Uhr. „Das wird ein brutal schweres Spiel“, betont Offermann: „Aber wir wollen uns natürlich gut präsentieren.“ Selbstvertrauen hat der Brinkumer SV jedenfalls wieder frisch getankt.