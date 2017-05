Melchiorshausen will Bremerhaven auf Abstand halten

Lucas Chwolka (am Ball) erzielte im Hinspiel gegen Oberneuland das 2:0. Am Ende gewann Melchiorshausen mit 2:1. Mit einem Sieg im morgigen Rückspiel würde die Mannschaft von Trainer Wilco Freund einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Oberneuland - Wilco Freund ist nicht gerade für seine Gefühlsausbrüche bekannt. Der Trainer des abstiegsbedrohten Fußball-Bremen-Ligisten TSV Melchiorshausen gehört eher zu den pragmatischen Übungsleitern. Von daher will der 50-Jährige die Situation zwei Spieltage vor Saisonende auch nicht überbewerten.

„Die Chancen, dass wir die Klasse am Ende halten oder doch absteigen, liegen bei 50:50“, erklärt er nüchtern. Dennoch: Der psychologische Vorteil liegt eindeutig beim TSV. Denn seit dem vergangenen Spieltag hat Melchiorshausen die Abstiegsränge verlassen und den Klassenerhalt nun wieder in eigener Hand. Jetzt muss das Team den Vorteil „nur“ noch in Punkte ummünzen. Am besten bereits morgen, wenn es um 19.30 Uhr beim Tabellensechsten FC Oberneuland aufläuft.

Freund will sich nicht auf die Schwäche der Konkurrenten verlassen

Wie ein Sieg gegen die Bremer gelingen kann, weiß Freund bestens: „Wir haben das Hinspiel im November bereits mit 2:1 gewonnen. Jetzt wollen wir natürlich nachlegen. Dafür müssen wir aber über 90 Minuten als Kollektiv auftreten.“ Sollte der Aufsteiger in Oberneuland gewinnen und der OSC Bremerhaven – liegt momentan punktgleich hinter Melchiorshausen auf dem ersten Abstiegsplatz – seine Heimpartie einen Tag später gegen die BTS Neustadt verlieren, wäre der Klassenerhalt so gut wie durch.

Darauf will sich Freund aber nicht verlassen. „Wir schauen nur auf uns. Aber mir ist durchaus bewusst, wenn wir gegen den FCO punkten sollten, dass Bremerhaven am Samstag dann ganz schön unter Druck steht. Dennoch müssen wir erst mal unser Spiel durchbringen.“

„Wir gehen auf keinen Fall chancenlos in die Partie“

Dabei wird ein wichtiger Akteur nicht mithelfen können. Innenverteidiger Dennis Dörgeloh, einer der beiden Torschützen aus dem 2:1-Hinspielerfolg, ist morgen privat verhindert. „Das ist natürlich ein schwerer Schlag für uns. Trotzdem bin ich sicher, dass meine Mannschaft den Verlust auffangen wird“, blickt Freund schon mal voraus. Bis auf Dörgeloh kann der Coach aber personell aus dem Vollen schöpfen. Das ist auch nötig, um beim FC Oberneuland zu bestehen. „Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Dennoch haben wir in den vergangenen Spielen viel Selbstvertrauen getankt und wissen, was wir können. Wichtig ist, dass wir von der ersten Minute an auf dem Platz sind, uns nicht verstecken und die Räume eng zustellen“, lässt sich Freund ein wenig in die Taktikkarten blicken: „Wir können dort nur bestehen, wenn wir selbst mutig aufspielen und uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen die Initiative ergreifen. Dennoch gehe ich davon aus, dass wir nicht viele Torchancen bekommen werden. Von daher ist es umso wichtiger, dass wir die wenigen auch eiskalt ausnutzen. Wir gehen auf keinen Fall chancenlos in die Partie.“

jdi