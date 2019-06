Offermann geht den unpopulären Weg

Brinkum/Oldenburg – Dennis Offermann weiß genau, dass er sich mit seiner Entscheidung für den VfB Oldenburg nicht nur Freunde gemacht hat. „Ich kann die menschliche Enttäuschung einiger Brinkumer ein Stück weit nachvollziehen“, sagt der Fußballtrainer: „Es war vielleicht nicht der feinste Schachzug von mir.“

Seit Montag ist klar, dass er den Bremen-Ligisten Brinkumer SV verlässt und stattdessen Co-Trainer unter Fußballlehrer Alexander Kiene beim Oldenburger Regionalligisten wird (wir berichteten). Dabei hatte Offermann den Brinkumern laut Manager Jörg Bender bereits seine mündliche Zusage für die Saison 2019/2020 gegeben. „Es tut mir für den Club und das Team auch leid“, beteuert Offermann: „Ich weiß, dass ich einigen mit meiner Entscheidung vor den Kopf stoße. Aber im Fußball muss man eben auch mal unpopuläre Entscheidungen treffen.“ Letztlich hätte alles ziemlich schnell gehen müssen, berichtet der 39-Jährige: „Eigentlich spielte sich alles am Wochenende ab.“ Er habe ausführliche Gespräche mit seiner Frau und Freunden geführt, alles abgewogen – und letztlich in Oldenburg zugesagt: „Es ist einfach eine große Chance für mich, um den nächsten Schritt in den professionellen Fußball zu machen.“

Offermanns Trainerkarriere hatte im Februar 2014 begonnen. Der Brinkumer SV trennte sich von Coach Frank Thinius, der damalige Offensivspieler Offermann wechselte vom Spielfeld auf die Trainerbank. Nach eineinhalb Jahren ging er weiter zum Oberligisten TB Uphusen, ehe er nach einer weiteren Saison beim TSV Etelsen (Landesliga) im Oktober 2017 erneut in Brinkum landete. Im Mai 2018 feierte er dann überraschend den Meistertitel in der Bremen-Liga.

Nun endet also auch sein zweites Kapitel am Brunnenweg. „Ich bin dem Brinkumer SV wahnisnnig dankbar“, betont Offermann: „Ohne diesen Verein hätte ich nicht so gut ins Trainergeschäft hineingefunden.“ Er möchte seinen Abgang aber auch nicht als Flucht verstanden wissen. „Die Verantwortlichen des Brinkumer SV wussten immer, dass ich, wenn sich mir die Möglichkeit bietet, höherklassig zu arbeiten, diese auch gerne wahrnehmen würde. Das war jetzt der Fall“, erklärt Offermann und beteuert: „Innerhalb der Liga wäre ich nicht gewechselt.“

Dass es nun der VfB Oldenburg geworden ist, hängt auch mit dem neuen Chefcoach der „Blauen“ zusammen. Offermann hatte bei Preußen Hameln unter Trainer Kiene gespielt. „Ich war sein erster Kapitän“, erinnert sich der 39-Jährige: „Ich weiß, wie Alex tickt, welchen Fußball er spielen lassen möchte.“ Dass der VfB Oldenburg durchaus als trainerfressender Verein bekannt ist, schockt Offermann nicht. Wenn man sich nur mit möglichen negativen Szenarien beschäftigen würde, „bringt man es nicht so weit im Leben“. wie