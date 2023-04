Zwischen Osterdeich und Österreich: Werder-Torwart Jan-Mattis Wehrbein aus Wetschen in Austrias U 15-Auswahl

Von: Cord Krüger

Teilen

Viermal Jan-Mattis Wehrbein: Der 15-Jährige hütet das Tor von Werders Regionalliga-C-Jugend, trug 2022 das deutsche Nationaltrikot und zählt zurzeit zu Österreichs U 15-Nationalmannschaft. Wenn dann noch Zeit ist, spielt der Wetscher gern Handball in der Löwen-C-Jugend (v. l.). Bei seiner Größe von 1,83 Metern – wen wundert’s – im Rückraum. © Wehrbein

Am Mittwoch startet Österreichs U15-Fußball-Nationalmannschaft ins „Torneo delle Nazioni“. Werder-Torwart Jan-Mattis Wehrbein aus Wetschen ist „stolz“, Teil des ÖFB-Teams zu sein, wenn die Auswahlen aus zwölf Ländern aufeinandertreffen. Das sagen der Nachwuchskeeper, Werder-Co-Trainer Sascha Jäger und Vater Dirk Wehrbein vor dem weltgrößten Turnier in dieser Altersklasse.

Wetschen – „Matti“ hatte es eilig. Nach der 0:2-Niederlage am Samstag mit seinem SV Werder gegen den VfL Osnabrück im Topspiel der C-Junioren-Regionalliga musste Jan-Mattis Wehrbein schnell weg. Bald darauf saß der junge Torwart aus Wetschen schon im Flieger, um Österreichs U15-Nationalmannschaft nach Kärnten hinterherzureisen. Zur Vorbereitung aufs weltgrößte Turnier in dieser Altersklasse. Ab Mittwoch startet Austrias Auswahl ab 17.00 Uhr gegen Norwegen ins „Torneo delle Nazioni“ mit dem Fußball-Nachwuchs aus zwölf Ländern. Schon 24 Stunden später folgt das zweite Gruppenspiel gegen Portugal.

Wehrbein hat „großen Spaß“ im ÖFB-Team

Ob und wann Wehrbein, einer von drei Schlussmännern im ÖFB-Team, zum Einsatz kommt, weiß er noch nicht. Glücklich ist er aber schon jetzt: „Ich bin sehr stolz, hier zu sein und sehe das als große Chance“, verrät der Gymnasiast: „Das Trainerteam und die Spieler nehmen mich super auf. Ich habe hier großen Spaß, Fußball zu spielen.“

Sein Vater Dirk, dessen Familie aus Österreich stammt, freut sich, dies zu hören: „Unser ,Matti’ wirkt total gelöst“, berichtet er von den Whatsapp-Nachrichten: „Das sind tolle Erfahrungen. Er wird wieder neue Menschen kennen- und viel dazulernen.“

Werder-Co-Trainer Sascha Jäger spricht vom „nächsten großen Schritt“ für Wehrbein

Vom Bildungseffekt ist Sascha Jäger ebenfalls überzeugt: „Mattis ist überaus wissbegierig und saugt alles in sich auf“, sagt der Co-Trainer von Werders U 15: „Für ihn ist das der nächste große Schritt.“

Zu den vorherigen großen Schritten zählten Wehrbeins Lehrgänge mit der deutschen und anschließend der österreichischen U15. Die nächste ÖFB-Nominierung musste der 15-Jährige absagen – wegen eines wichtigen Spiels mit Werders C-Jugend, die um die norddeutsche Meisterschaft kämpft.

„Matti“ spielt nebenbei Handball bei der HSG Hunte-Aue Löwen

Gelegentlich kriegt eben selbst „Matti“, nebenher gar noch Landesliga-C-Jugend-Handballer der HSG Hunte-Aue Löwen, nicht alles unter einen Hut. „Aber er ist gut organisiert und erledigt alles hochprofessionell“, staunt Vater Dirk. Den großen Traum vom Profi hegt der Schüler hingegen nicht: „Er möchte zwar beruflich etwas mit Sport machen, denkt aber erst mal an ein Studium im Sportbereich. Ich glaube, er ist ganz gut geerdet.“ „Schuld“ daran und am bisherigen Weg sei „Mattis“ erster Trainer Ingo Blumberg, witzelt Wehrbein senior: „Ein ganz wunderbarer Jugendtrainer.“

Anfänge bei der SG Barver/Wetschen

Alles begann auf dem Platz des SV Barver, wo der kleine Jan-Mattis erstmals für die SG Barver/Wetschen gegen den Ball trat. Später wechselte er zum JFV Rehden, durchlief parallel dazu alle Kreisauswahl-Jahrgänge und spielte sich am Sulinger DFB-Stützpunkt in den Fokus. Seit der U 13 trägt der Keeper das Werder-W auf dem Trikot. Und so soll es laut Jäger vorerst bleiben: „Ich denke, dass ,Matti’ bei uns nächste Saison zur U16 aufrückt.“ Schließlich sei er „sehr erwachsen für sein Alter“. Als große Stärken nennt der „Co“ dessen Technik und das Timing im Rauslaufen: „Im Eins-gegen- eins hat ,Matti’ uns schon oft gerettet.“

Eltern fahren „Matti“ zum Werder-Nachwuchsleistungszentrum

Vater Dirk war meistens Zeuge solcher Szenen, denn er verpasst kaum ein Spiel des 1,83 Meter großen Sohnemanns. Und das, obwohl er und seine Frau ohnehin oft genug das Nachwuchsleistungszentrum ansteuern, um ihn zum Training zu chauffieren. „Aber als Selbstständige können wir uns die Zeit etwas besser einteilen als manch andere“, weiß der Arzt, dessen Frau Brigitte als Rechtsanwältin arbeitet.

Meistens fährt ,Matti’ aber mit dem Zug ab Diepholz – nach dem Unterricht an der dortigen Graf-Friedrich-Schule. Vier- bis fünfmal pro Woche geht’s nach Bremen, „fünfeinhalb bis sechs Stunden pro Tag kommen da für Werder zusammen“, rechnet sein Papa vor.

Vater drückt beim „Torneo delle Nazioni“ vor Ort die Daumen

Am Freitag nahm er ihm den Stress mit der teils bestreikten Bahn aber ab und fuhr ihn mal wieder zum Osterdeich. In dieser Woche ist er hingegen länger unterwegs: Für ein paar Tage klinkt er sich aus seiner Praxis aus und fährt die 1 100 Kilometer gen Süden, um Jan-Mattis beim Turnier die Daumen zu drücken. Möglichst bis zum 1. Mai, dem Finaltag. „Matti“ wäre es recht. Jedenfalls hat er es momentan nicht eilig, aus dem Nationalteam wegzukommen.