Oberligist Sulingen holt die Bezirksliga-„Torfabik“ Saade

RISTEDT - Von Gerd Töbelmann. Das Ristedter Fußball-Turnier um den „Württemberg-Cup“ ist auch immer ein guter Ort für die Teams, um ihre Neuzugänge zu testen und zu präsentieren. Ganz besonders galt das gestern Abend beim ersten Auftritt des TuS Sulingen in der Gruppe A. Beim 0:0 gegen den Bezirksligisten SV Heiligenfelde wurde der aus Eilvese geholte Hussein Saade über die vollen 70 Minuten eingesetzt. Im zweiten Spiel des Abends kam auch Favorit Brinkumer SV vor 250 Zuschauern nicht über ein 0:0 gegen Sudweyhe hinaus.

TuS Sulingen - SV Heiligenfelde 0:0: Unmittelbar nach der Partie setzte Saade im Beisein von Manager Thorsten Neumann seine Unterschrift unter den Vertrag mit dem Oberliga-Aufsteiger. Immerhin ist es dem Landesliga-Meister gelungen, die „Torfabrik“ des Bezirksliga-Meisters STK Eilvese in den Sportpark zu lotsen. Dass der 25-Jährige weiß, wo die „Kiste“ steht, bewies er in der abgelaufenen Saison zur Genüge: Mit satten 42 Treffern holte sich Saade unangefochten die Torjägerkrone. „Wir mussten vorn was tun. Schön, dass es geklappt hat“, freute sich der TuS-Manager und Hauptsponsor.

Doch Neumann konnte gestern noch zwei weitere Neuzugänge präsentieren. Aus der eigenen A-Jugend wurde Marvin Rupp befördert. Und vom A-Jugend-Niedersachsenligisten JFV Rehden wechselt Innenverteidiger Niko Harms zum Team von Trainer Maarten Schops.

Glänzen konnte der TuS gestern noch nicht. Das sah auch Maarten Schops so: „Unser Umschaltspiel war heute nicht gut. Wir hatten zwar mehr Ballbesitz, aber echte Torchancen sprangen dabei nicht heraus. Im letzten Drittel des Spiels waren wir zu harmlos.“

Kollege Tobias Dickmann, zusammen mit Björn Isensee neuer spielender Coach beim SVH, strahlte dagegen: „Unser Ziel, dass hinten die Null steht, haben wir erreicht. Wir haben es Sulingen schwer gemacht und hatten sogar eigene Chancen.“

Bereits in der sechsten Minute scheiterte Lars Diedrichs freistehend an TuS-Keeper David Schröder. Saade hatte seine beste Szene in der zwölften Minute, doch SVH-Keeper Jörn Wachtendorf konnte seinen Fallrückzieher noch um den Pfosten drehen. Danach war es wieder Diedrichs, der für den Underdog das 1:0 verpaste (26.).

Nach der Pause ging das Duell Diedrichs/Schröder weiter – und wieder mit dem besseren Ausgang für den Torwart (56.). Danach zeichnete sich auch Wachtendorf noch zweimal gegen Bennet Könker (64.) und Sören Sandmann (70.) aus.

Brinkumer SV - TuS Sudweyhe 0:0: Auch im zweiten Spiel des Abends tat sich der Favorit ziemlich schwer. Bremen-Ligist Brinkum machte zwar das Spiel, aber der Zug zum Tor war nur selten zu erkennen, denn die Sudweyher arbeiteten sehr gut nach hinten. Die beste Chance in den ersten 35 Minuten besaß der Bezirksligist aus Sudweyhe, doch Kenneth Langes Kopfball landete leicht abgefälscht nur am Außenpfosten (30.).

Nach dem Wechsel zielte auch Brinkums Neuzugang Malik Gueye per Kopf nicht genau genug (38.). Für das Tor des ersten Spieltags hätte fast Sudweyhes Jan-Ove Bäker gesorgt, doch sein Scherenschlag zischte am Brinkumer Gehäuse vorbei (51.). In der Endphase drückte Brinkum noch einmal, doch Marcel Brendel (66.) und auch Jürgen Heijenga (68.) verfehlten per Kopfball den Kasten.

Klar, dass BSV-Coach Walter Brinkmann hinterher nicht zufrieden war: „Uns hat heute die Spritzigkeit und auch die Qualität im Sturm gefehlt. Sudweyhe hat aber sehr gut verteidigt. Auch mit unseren hohen Bällen haben wir nicht für Gefahr sorgen können.“ Trainer-Kollege Christian Mach indes zeigte sich erfreut über die Leistung seiner Mannschaft: „Brinkum war spielerisch besser, aber wir haben das mit toller Kampfkraft wettgemacht.“