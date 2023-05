Ob Regionalliga-Abstieg oder nicht: „Malocher“ Arambasic bleibt Trainer beim BSV Rehden

Kristian Arambasic Trainer des BSV Rehden © Cord Krüger

Kristian Arambasic bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des BSV Rehden. Das teilte der abstiegsbedrohte Fußball-Regionalligist jetzt mit. Der Coach dankt den Verantwortlichen für das Vertrauen in der sportlichen Krise.

Rehden – Die bisher letzte vom BSV Rehden verschickte Pressemitteilung liegt schon ein Weilchen zurück – und datiert vom Dezember 2021, als der Fußball-Regionalligist Andreas Golombek freistellte. Am Dienstag gab’s mal wieder was Schriftliches von den Schwarz-Weißen – diesmal jedoch Positives: Kristian Arambasic bleibt demnach auch in der neuen Saison Trainer des BSV.

Ein in diesen unruhigen Zeiten für den BSV wahrlich nicht selbstverständlicher Schritt – schließlich schwebt der Tabellen-17. in akuter Abstiegsgefahr. Doch die Vereinbarung gelte unabhängig von der Liga-Zugehörigkeit, so Sportvorstand Sandy Peter Röhrbein.

„Mit unserem Trainer einen Umbruch in eine erfolgreiche Zukunft einleiten“

„Wir sind froh, dass wir mit Kristian in der Zukunft weiter zusammenarbeiten“, teilte der Club mit: „Kristian ist ein absoluter Fachmann und ,Malocher’. Trotz der momentanen sportlichen Krise sind wir überzeugt, dass der richtige Trainer auf der Kommandobrücke des BSV Rehden steht.“ Der Verein wolle „mit unserem Trainer einen Umbruch in eine erfolgreiche Zukunft einleiten“.

Arambasic dankt Schilling und Röhrbein für das Vertrauen

Arambasic dankte in der Mitteilung BSV-Präsident Friedrich Schilling und Röhrbein für das Vertrauen: „Ich bin mitverantwortlich für das Ergebnis am Ende der Saison. Egal, wie es ausgeht. Ich erhielt von Friedrich Schilling und Sandy Röhrbein hohes Vertrauen. Dieses möchte ich zurückzahlen und bei einem möglichen Abstieg beim Wiederaufbau vorangehen.“