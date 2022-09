Nur Schütte trifft im „Käfig“: Heiligenfelde entführt ein 1:0 aus Twistringen

Von: Felix Schlickmann

Viel los war nicht in den beiden Strafräumen: Auch die eigentlich starken Heiligenfelder Standards liefen häufig ins Nichts, hier packt SCT-Keeper Marcel Bavendiek zu. © FS

Timo Rathkamp lief noch an der Torauslinie entlang, als seine Fußballer genau den Fehler machten, vor dem der Trainer des SC Twistringen vor dem Spiel gewarnt hatte. Sekunden nach Wiederanpfiff rannte Stürmer Sören Schütte vom SV Heiligenfelde alleine auf das Tor von Keeper Marcel Bavendiek zu – und traf problemlos zum Tor des Tages. Auch, weil alle Twistringer Schütte im Abseits gesehen hatten – das Schiedsrichter-Gespann jedoch nicht. „Wenn wir keinen Fehler machen, treffen die nicht“, seufzte Rathkamp, nachdem die Bezirksliga-Partie am Samstag abgepfiffen war: „Aber wir machen den Fehler.“

Twistringen – Zur Freude von Torben Budelmann. „Das Tor ist genau zum richtigen Zeitpunkt gefallen“, wusste Heiligenfeldes Coach, der seinen Spielern ein „ganz, ganz großes Lob“ aussprach: „Kämpferisch war das eine absolute Eins.“

Spielerisch ging im Twistringer „Käfig“ weniger. Die Gastgeber begannen zwar gefälliger, nachdem Johann Beuke die beste – und einzige – Chance der ersten Halbzeit liegengelassen hatte (10./am langen Pfosten vorbei), verflachte die Begegnung jedoch arg. „Das passt zum Niveau des Spiels“, stellte Tristan Godesberg nach einer verunglückten Flanke treffend fest.

Fußball-Bezirksliga: SC Twistringen - SV Heiligenfelde 0:1 (0:0) Twistringen: Bavendiek - Diekmann (85. Wieczorek), Brunkhorst, Meyer, Schwenker - Obst, Künning (65. Brinkumann), Beuke - Bekefeld (71. Fortkamp), Könenkamp (60. Uhlhorn), Harms.

Heiligenfelde: Wachtendorf - Behrens, T. Godesberg, Plate, Meiners - Akan, Gibek, Weber, Albers (46. Garlich) - Schütte (76. M. Godesberg), Marquardt (82. Rode).

Tor: 0:1 (46.) Schütte.

Gelb-Rote Karte: Gibek (75.).

Schiedsrichter: Ilja Chomjakov (SV Kickers Vahrenheide).

Fußballerisch lieferte zwar auch die zweite Halbzeit nicht sonderlich viel Anschauliches – wesentlich unterhaltsamer wurde es aber trotzdem. Das lag natürlich auch an Schüttes frühem Tor, das die Twistringer zu mehr Aufwand zwang. Beuke (52./nach einer Ecke drüber) und Lüder Uhlhorn (63./zu unplatziert) hatten Chancen für den SCT – der sich in der 65. Minute kollektiv benachteiligt sah. Nach einem Foul im Mittelfeld pfiff Schiedsrichter Ilja Chomjakov (SV Kickers Vahrenheide) ab, statt Vorteil laufen zu lassen und brachte die Hausherren damit um einen Drei-gegen-Eins-Angriff. Spieler, Bank und Zuschauer echauffierten sich gleichermaßen lautstark. Rathkamp wählte später bloß das Wort „unglaublich“, und auch Budelmann gestand: „Das muss er laufen lassen.“

Wirbel um Gelb-Rote Karte

Und der Unparteiische stand weiter im Fokus. Nicht nur bei zahlreichen kleineren Aktionen, sondern auch, als er Kevin Gibek vorzeitig unter die Dusche schickte (75.). Der Heiligenfelder hatte sich den Ball zum Freistoß zurecht gelegt, nach Chomjakovs Ansicht jedoch zu weit vorne. Gibek platzierte den Ball weiter hinten – doch scheinbar nicht weit genug. Der Schiedsrichter zückte Gelb, ließ sich wenig später zurufen, dass er Gibek zuvor im Spiel schon verwarnt hatte und zeigte Gelb-Rot. „Er wusste gar nicht, dass ich Gelb hatte“, meinte der Mittelfeldspieler: „Sonst hätte er mir die glaube ich nicht gegeben.“ Zur Situation selbst sagte Gibek: „Der Schiedsrichter hat mir gar nicht gezeigt, wo ich den Ball hinlegen soll.“

Spieler des Spiels: Sören Schütte Rieb sich vorne auf, erschwerte den den Twistringer Aufbau mit seiner Lauffreude. War zudem aufmerksam und schoss so das Tor des Tages.

Immerhin: Beide Mannschaften waren mit dem Referee nicht sonderlich einverstanden, so musste er sich wenigstens keine Benachteiligung nur eines Teams nachsagen lassen. Die letzte Aktion machte sein Assistent zunichte, als er nach einem Abstauber-Tor von Philipp Meyer (90.+6) die Fahne hob.

„Das beste war der Abpfiff“

„Verloren hat heute der Fußball“, zeigte sich Rathkamp mal wieder als Freund klarer Worte – und spielte damit nach der „schlechtesten Saisonleistung“ des SCT sowohl auf die Schiedsrichter als auch auf die seiner Meinung nach destruktive Heiligenfelder Spielweise an: „Das beste war der Abpfiff.“

Zumindest Letzteres dürfte Budelmann nicht unähnlich gesehen haben. Allerdings war der Trainer mit seinem Team äußerst einverstanden. „Die Mannschaft nimmt gut an, was im Spiel passiert, und wir können uns auf jeden Einzelnen verlassen. So macht es Spaß, und das ist der Lohn“, schwärmte er: „Manchmal geht’s eben über den Kampf.“