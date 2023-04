„Nur“ Prellung statt Rippenbruch: Entwarnung bei Hyoungbin Park - TuS Sulingen im Bezirkspokal gegen Bavenstedt

Von: Cord Krüger

Nicht immer mit fairen Mitteln zu halten war Sulingens Julian Fehse (vorn) bei der 1:2-Liga-Niederlage gegen Bavenstedt. Kann er Asad Dlakic nun im Pokal entwischen? © Krüger

Fußball-Landesligist TuS Sulingen kämpft bereits am Maifeiertag um das Weiterkommen im Bezirkspokal, nicht erst wie ursprünglich geplant am Dienstag. Heimspiel-Gegner im Achtelfinale ist Ligarivale SV Bavenstedt. Welche Gründe die Verlegung hat und warum Trainer Iman Bi Ria darüber verärgert ist.

Sulingen – Aus zwei mach eins: Ursprünglich hätten die Fußballer des TuS Sulingen zwischen Sonntag und Dienstag einen Pflichtspiel-Doppelpack „dahoam“ gehabt – am Sonntag gegen Steimbke im Landesliga-Abstiegskampf, am Dienstagabend gegen den SV Bavenstedt im Bezirkspokal. Um den Bavenstedtern aber die lange Tour an einem Abend unter der Woche zu ersparen, verlegte der Bezirksspielausschuss das Achtelfinale nach vorn auf den Maifeiertag. Also empfangen die Sulinger ihren Ligagefährten am Montag ab 15.00 Uhr.

Sulingen-Trainer Iman Bi Ria ärgert die Verlegung

Zunächst war TuS-Trainer Iman Bi Ria „ein wenig verärgert“ über das Vorgehen des Bezirks: „Ich weiß nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, ohne Rücksprache mit den betroffenen Vereinen umzugehen.“ Denn gern hätte er auch gegen Steimbke gespielt – und Punkte für den Klassenerhalt eingesammelt. Zur Nachholpartie Ende Mai „weiß ich nicht, ob aus unserem Kader dann vielleicht weitere Spieler fehlen“.

Bi Ria ist „heiß auf den Pokal“

Zwei Partien binnen 24 Stunden wären nach der Neu-Terminierung des Cup-Duells aber natürlich nicht realistisch gewesen, und so konzentriert sich der Tabellen-13. jetzt ausschließlich auf das K.o.-Spiel gegen den Sechsten. „Wir sind definitiv heiß auf den Pokal“, unterstreicht Bi Ria: „Vor allem, wenn man bedenkt, dass an Pfingsten schon das Finale ist.“ Schließlich weiß der 38-Jährige um die spezielle Vergangenheit des Clubs in diesem Wettbewerb: Zweimal holten die „Grünen“ den Pott an die Sule.

Alte Bekannte für den TuS Sulingen: Retwan Defli und Cedric Jahnel

Damit auch diesmal die Reise weitergeht, warnt Bi Ria besonders vor Retwan Defli und Cedric Jahnel. „Das habe ich aber schon vor unserem Hinspiel in der Landesliga getan“, erinnert sich der Coach an die 1:2-Niederlage Anfang November zurück – als beide für die entsprechenden Tore sorgten: „Defliz ist ein sehr ballsicherer Stürmer, der weiß, wo das Tor steht“, sagt er über den 23-Jährigen, der in dieser Saison schon 15 Mal geknipst hat. Er und Außenbahnspieler Jahnel zählen zu den gefährlichsten Bavenstedtern.

Hyoungbin Park

Apropos außen: Auf Sulingens Linksverteidiger-Position muss Bi Ria – wie am Sonntag nach dem 0:1 in Eilvese befürchtet – umbauen. Zwar zog sich Hyoungbin Park dort keinen Rippenbruch, sondern „nur“ eine Rippenprellung zu. Wer darunter jedoch schon mal zu leiden hatte, kann verstehen, dass Park am Montag ebenso geschont wird wie die angeschlagenen Julian Rudi und Cemet Ac. Zurück aus dem Urlaub und wieder im Kader ist hingegen Innenverteidiger Timo Hibbeler.