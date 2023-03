1:2 gegen Spitzenreiter Evesen – TuS Sulingen gibt Spiel nach Greifenbergs Elfertor aus der Hand

Von: Fabian Terwey

Elfmeter: Lennart Greifenberg (r.) vom TuS Sulingen geht nach diesem Einsteigen von Evesen-Torwart Christian Förster im Sechzehner zu Boden. Der Schiedsrichter entscheidet auf Strafstoß. © Terwey

Wortgefechte und Rudelbildungen: Nach Spielschluss ging es an den Ersatzbänken auf dem Sulinger Kunstrasenplatz noch mal hitzig zur Sache – ähnlich wie in den umkämpften 90 Minuten zuvor. Der abstiegsbedrohte Fußball-Landesligist TuS Sulingen hatte Spitzenreiter VfR Evesen am Sonntag erbitterten Widerstand geleistet, doch nach dem 1:2 (1:0) stand das Team von Trainer Iman Bi Ria mit leeren Händen da.

Sulingen – „Das gehört zum Fußball dazu. Da sind einige Worte vom Gegner gegen Hasan Dalkiran gefallen, von uns aber auch. Das darf man nicht zu hoch hängen“, sagte Bi Ria zu den Auseinandersetzungen nach Spielschluss. Viel mehr bewegte den Coach die verpasste Chance, aus dem Keller zu klettern. „So hätte es sein müssen“, sagte Bi Ria nach Spielschluss und zeigte auf sein Handy. Dort führte die von ihm nach der Sulinger Führung eingefrorene Live-Tabelle den TuS über dem Strich. Nach dem 1:2 rangieren die Sulinger stattdessen weiter auf Abstiegsplatz 14.

Kapitän Lennart Greifenberg hatte die Sulinger per Foulelfmeter in Führung geschossen (39.). Louis Elsner (60.) und Bennett Heine (69.) drehten die Partie.

„Da war mehr drin. Ein Punkt wäre verdient gewesen. Heute hätte keiner so eine Leistung von uns erwartet“, meinte Bi Ria: „Für einen Tabellenführer war Evesen aber auch erschreckend schwach.“

Fußball-Landesliga Hannover: TuS Sulingen - VfR Evesen 1:2 (1:0) Sulingen: E. Schröder - Klare, Ngama Ngama, Uschpol, Brockmann (10. Rudi) - Ac (84. Durmaz/90.+1 Chouacha Djomatou), Fehse, Dalkiran, Miklis (63. Dieckmann) - Greifenberg - Rabens. Tore: 1:0 (39./Foulelfmeter) Greifenberg, 1:1 (60.) Elsner, 1:2 (69.) Heine. Schiedsrichter: Till Schierbaum (SV Lembruch).

Greifenberg meinte enttäuscht: „In der ersten Halbzeit haben wir überragend gespielt, haben nicht einen Torschuss zugelassen. Nach der Pause wussten wir, was auf uns zukommt. Es hat aber nicht lange gedauert, bis Evesen seine individuelle Qualität ausgespielt hat.“

Nachdem der herausgeeilte Gäste-Keeper Christian Förster den heranstürmenden Greifenberg im Strafraum von den Füßen geholt hatte, brachte der Spielführer den Ball vom Punkt sicher im Netz unter – einen Tag vor seinem 22. Geburtsag. Bi Ria hatte gar nicht hinschauen wollen, „denn beim letzten Mal, als ich zugeguckt habe, hat Lennart verschossen.“

Spieler des Spiels: Bennett Heine Die individuelle Qualität war für Evesens Sieg ausschlaggebend. Der Torjäger stellte sie bei einigen Angriffen unter Beweis und traf zum 2:1.

Der eingewechselte Elsner antwortete für Evesen per platziertem Flachschuss vom Strafraumeck zum 1:1 – sehr zur Freude der rund 50 jubelnden Evesen-Anhänger unter den gut 200 Zuschauern. Heine schob auf Querpass von Jan-Christoph Thom aus zehn Metern zu Evesens 2:1-Siegtor ein.

Bi Ria spricht von „verdienten“ Gegentoren

„In der Pause haben wir gewarnt, dass der Gegner Druck machen wird. Die zwei Tore haben wir verdient kassiert“, sagte Bi Ria: „Danach mussten wir uns erst mal berappeln“, sagte Greifenberg: „Zwei richtig gute Chancen hatten wir aber noch.“

Joker Janik Dieckmann köpfte eine Theo-Klare-Flanke nach dem Rückstand übers Tor, schlug anschließend die Hände vors Gesicht. Sein Trainer ärgerte sich: „Der muss drin sein.“

Brockmann und Durmaz verletzt raus

Zuvor hatte Evesen-Keeper Förster beim Stand von 1:1 einen Zehn-Meter-Schuss von Julian Rudi gehalten. Der Winterzugang war nach Wechselsperre zu seinem Debüt gekommen. Bi Ria hatte den Stürmer früh für den verletzten Linksverteidiger Marco Brockmann ins Spiel gebracht (9.). „Marco hat etwas an der Ferse, kann nicht richtig auftreten“, berichtete Bi Ria. Auch Joker Sercan Durmaz musste nach sechs Minuten auf dem Feld wieder runter. Er hatte sich laut Coach das Knie verdreht: „Das können wir gar nicht gebrauchen, passt aber zum Spiel.“