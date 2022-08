Nur Argyris findet die Lücke für Rehden

Von: Cord Krüger

Früh gefeiert und bis zuletzt gefightet: Rehdens Angelos Argyris (M.) köpfte das 1:0 und war danach einer der Vorkämpfer. Karam Han (l.) gratulierte als Erster. © Krüger

Das einzige Tor des BSV Rehden gelang am Mittwochabend einem Abwehrspieler: Angelos Argyris krönte mit seinem Kopfball zum frühen 1:0 vorzeitig seine starke Leistung. Das schließliche 1:1 (1:1) gegen Holstein Kiel II zeigte aber, dass beim Fußball-Regionalligisten vorn noch Nachbesserungsbedarf besteht. Insgesamt zeigte der BSV jedoch eine Klasse-Reaktion auf das 0:3 vom Sonntag in Hildesheim.

Rehden – Wer am Mittwochabend nur diese zehn Minuten zu spät in die Waldsportstätten gekommen war, hatte die einzigen beiden Tore dieses Regionalliga-Duells verpasst, danach jedoch immerhin ein schönes, temporeiches und „sehr intensives Spiel“ gesehen. So bilanzierte es Sebastian Gunkel als Trainer von Holstein Kiel II unter tiefem Durchatmen nach 1:1 (1:1) seines Teams beim BSV Rehden. Dem stimmte sein Rehdener Kollege Kristian Arambasic sofort zu: „Es ging rauf und runter, aber man hat gesehen, dass meine Jungs topfit sind.“

Karam Han zweikampfstarker Sechser

Und nun um einen Punkt reicher. Dass es nicht zu dreien reichte, lag daran, „dass uns vorne nach wie vor ein Zehner als Ideengeber fehlt“, nannte der 45-jährige erneut das Manko im Kader. „Trotzdem sind wir zufrieden“, verriet der bärenstarke Karam Han, der in Rehdens Doppelsechs fast alle Bälle gewann – in der Luft und am Boden: „Es ist zwar schade, dass wir nicht gewonnen haben, aber wir haben gezeigt, dass wir es körperlich können.“ Auch der 24-Jährige vermisste vorn die Durchschlagskraft: „Bis zum letzten Drittel haben wir gut gespielt, dann hat die Konzentration beim letzten Ball gefehlt. Wenn wir aber weiter hart daran arbeiten, kriegen wir auch das hin.“

Arambasic: „Mit dieser Leidenschaft jetzt immer abliefern“

Die Schwarz-Weißen begannen in derselben Formation wie am Sonntag in Hildesheim, „denn in dieser Besetzung soll sich die Mannschaft jetzt einspielen“, erklärte Arambasic. Doch von der Körpersprache und Handlungsschnelligkeit her traten sie ganz anders auf als während der 0:3-Schlappe: „Mit dieser Leidenschaft müssen wir jetzt immer abliefern – alle drei Tage“, forderte der BSV-Coach in Anspielung auf die zurzeit schlauchenden Englischen Wochen. Zudem gefiel ihm, dass ein exakt so einstudierter Standard das frühe 1:0 brachte: Eine Ecke von Lovro Sindik köpfte der aufgerückte Innenverteidiger Angelos Argyris wuchtig zum 1:0 ins lange Eck (6.). „Genau so sollte der Ball kommen, genau so sollten alle stehen“, verdeutlichte der Trainer. Seine „Jungs“ freuten sich ebenso – jedoch zu lange. Denn als sie den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekamen, verwertete Manuel Schwenk eine Rechtshereingabe zum Ausgleich (10.). Rehden gewann allerdings hinten schnell an Sicherheit und stand nach einer halben Stunde so gut, dass der Zweitliga-Reserve nicht mehr viel einfiel. Rechtsverteidiger Julijan Popovic neutralisierte die Vorstöße über seine Seite, Argyris und Pierre Becken stellten das Zentrum zu. Im defensiven Mittelfeld räumten Han und Josip Tomic viel weg. Nur vorn fanden die Rehdener kein wirksames Mittel, „weil es da eben drei Außenspieler richten mussten“, schilderte Arambasic mit Blick auf Shamsu Mansaray, Kevin Coleman und Ebrima Jobe. Es fehlte der klassische Mittelstürmer. Die größte Gefahr ging von Tomic aus, dessen 25-Meter-Geschoss knapp rechts neben dem Tor einschlug (36.). Kurz darauf vergab Schwenk freistehend das 2:0 – BSV-Keeper Flemming Niemann fischte den Schuss locker ab (40.).

Am Ende Glück: Kiels Kleine-Bekel verpasst knapp

Nach der Pause drängten die Gäste auf die Führung: Jonas Sterner ballerte einen Freistoß ans Außennetz (47.), ein Flachschuss von Jannis Voß rauschte knapp links vorbei (49.). Doch der Tabellenelfte überstand diese Phase unbeschadet. Nach gut einer Stunde zeigte Rehden auch offensiv mehr – bis zur Strafraumgrenze. Dort fehlten die Abnehmer für Flanken. Eine der Halbchancen gegen die abgeklärte Abwehr der Jungstörche: ein Coleman-Schlenzer in die Arme von Noah Oberbeck (76.). Acht Minuten vor Schluss köpfte Colin Kleine-Bekel eine Ecke knapp daneben – Glück für Rehden, gab Arambasic zu: „Wenn es da blöd läuft, stehst du am Ende mit leeren Händen da.“

Regionalliga Nord BSV Rehden - Holstein Kiel II 1:1 (1:1) - Rehden: Niemann - Popovic, Becken, Argyris, Sahan - Tomic, Han - Jobe, Sindik (75. A. Arambasic), Mansaray (54. Memisevic) - Coleman. Kiel II: Oberbeck - Wansiedler (42. Prodanovic), Carrera, Kleine-Bekel, Gueye - Sterner, Wolf, Schwenk (40. Saka), Voß - Kulikas, Niehoff (69. Gumpert). Tore: 1:0 (6.) Argyris, 1:1 (10.) Schwenk. Schiedsrichter: Rene-Alexander Rose (TSG Bad Harzburg). Zuschauer: 130.